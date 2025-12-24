Colfuturo anunció que finaliza convenio con el Gobierno en 2026, ¿qué pasará con los estudiantes?

En un pronunciamiento oficial, Colfuturo dio una noticia que preocupó a los colombianos que desean estudiar en el exterior con el apoyo de esa fundación. Entre otras cosas, indicaron que ya no contarán con recursos del Gobierno Nacional para el 2026.

En el pronunciamiento resaltaron que tuvieron un trabajo mancomunado con el Estado colombiano durante dos décadas ininterrumpidas en las cuales pudieron financiar el Programa Crédito Beca gracias a los recursos públicos.

“Esta cooperación permitió seleccionar a cerca de 25.000 colombianos y colombianas para adelantar estudios de maestría y doctorado en las mejores universidades del mundo, con el propósito de que regresaran a contribuir al desarrollo de Colombia. De manera conjunta, el Estado y COLFUTURO comprometimos USD 892 millones para este fin, consolidando el programa más grande en su tipo en América Latina y uno reconocido internacionalmente por el compromiso y la excelencia académica de las personas que ha apoyado”, puntualizó Colfuturo en su pronunciamiento, que estaba firmado por su director, Jerónimo Castro.

¿Qué pasará con los estudiantes de Colfuturo?

En el pronunciamiento, confirmaron que la promoción del 2025 será la última que recibirá los recursos provenientes del Estado y advirtieron que esto les planteará nuevos retos de cara al futuro.

De hecho, señalaron que en el 2026 tendrán que empezar a operar en solitario y, para adaptarse a esta nueva realidad, han tenido que diseñar nuevas condiciones para mantener el Programa Crédito Beca. Así mismo, indicaron que en los primeros meses del próximo año anunciarán de forma pública cuáles serán esas nuevas condiciones.

También les dieron un parte de tranquilidad a los estudiantes que ya se encuentran cobijados por su programa.

“Las personas beneficiarias del Programa que se encuentran estudiando, así como aquellas que estân próximas a iniciar sus posgrados, mantendrán las mismas condiciones vigentes al momento de su selección. Colfuturo tiene asegurados los recursos necesarios para cumplir cabalmente con todos y cada uno de estos compromisos. En COLFUTURO seguimos creyendo frmemente en el poder transformador de la educación de alto nivel y en su capacidad para contribuir de manera decisiva al desarrollo del pais”, puntualizó la fundación.