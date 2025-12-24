Se conocieron nuevos videos de cómo se salvaron hijos de pareja que murió en trágico accidente en vía Buga-Buenaventura

Nuevos videos revelados en las últimas horas han mostrado cómo, por una serie de segundos decisivos, los hijos de una pareja que murió en un trágico accidente de tránsito lograron salvarse de la muerte en la vía Buga–Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca. Las imágenes, difundidas por Noticias Caracol, han generado conmoción nacional al evidenciar lo cerca que estuvieron los menores de quedar atrapados en una tragedia aún mayor.

El violento accidente ocurrió el pasado viernes 19 de diciembre, en horas de la tarde, cuando una tractomula, al parecer sin frenos, embistió por la parte trasera el vehículo en el que se movilizaban Diego Fernando Suárez, Lina Marcela Díaz y dos de sus hijos. La familia avanzaba lentamente debido a la congestión vehicular en ese corredor vial que comunica el centro del Valle con el puerto de Buenaventura.

Segundos decisivos evitaron una tragedia mayor en la vía Buga–Buenaventura: así sobrevivieron dos menores

El impacto fue devastador. El automóvil quedó atrapado entre dos tractomulas, completamente aplastado y reducido a una estructura irreconocible. Los padres murieron en el lugar, mientras que, en medio del caos, los dos menores sobrevivieron de manera milagrosa, un hecho que hoy cobra mayor dimensión tras conocerse los videos grabados minutos antes del choque.

El detalle que estremeció al país: “Chao, Julio”

Uno de los registros que más ha conmovido a los colombianos muestra un momento aparentemente cotidiano, ocurrido instantes antes del impacto. En medio de una fila de tráfico pesado, el hijo mayor de la pareja, identificado como Julio, descendió del vehículo para orinar al costado de la vía. Mientras era grabado entre risas, se escucha la voz de su madre despidiéndose con una frase que hoy estremece: “Chao, Julio”.

Segundos después, la tragedia se desató. La tractomula colisionó violentamente, transformando una escena familiar en un episodio de horror absoluto. El video se convirtió en una pieza clave para entender cómo los menores lograron salvarse, al no encontrarse ambos dentro del vehículo en el momento exacto del impacto.

Rescate, atención médica y recuperación

De acuerdo con los reportes oficiales, los dos hijos fueron rescatados con vida y trasladados de inmediato a centros médicos en Buenaventura para su valoración. Uno de los menores requirió atención especializada, aunque sin riesgo vital, mientras que el otro fue dado de alta tras controles preventivos. Ambos reciben acompañamiento psicológico, debido al profundo impacto emocional del hecho.

El menor de 15 años que permanecía dentro del vehículo se recupera de una fractura de fémur y cadera, lesiones que, según los médicos, evolucionan favorablemente.

Dolor en la comunidad y alerta vial

La tragedia sumió en el luto al corregimiento de Córdoba, cercano a Buenaventura, donde la pareja era ampliamente conocida. Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz eran propietarios del supermercado “Judas”, en el barrio Bellavista, un negocio tradicional y punto de encuentro para los vecinos.

Mientras la comunidad despide a la pareja, el accidente reavivó las alertas sobre la peligrosidad de la vía Buga–Buenaventura, donde en los últimos días se han registrado al menos ocho accidentes de tránsito, con un saldo de cuatro personas fallecidas, una cifra que preocupa a las autoridades y refuerza el llamado a mejorar las condiciones de seguridad vial en este corredor estratégico del país.