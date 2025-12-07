Nuevo ataque de Claudia López a Abelardo De La Espriella: “firme con la mafia”

Abelardo De La Espriella irrumpió con fuerza en el espectro político colombiano y lo demostró con las casi cinco millones de firmas que presentó en la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de respaldar su candidatura presidencial. Pese a esto, varios precandidatos como Claudia López no le perdonan que en el pasado trabajó como abogado de mafiosos e inclusive lo señalan de haber construido su patrimonio con dinero de la mafia.

El más reciente ataque de esta índole lo realizó la exalcaldesa de Bogotá, quien también busca impulsar una campaña independiente, pero que no ha logrado posicionarla con fuerza en las encuestas de intención de voto. En sus redes sociales, Claudia López dejó en el aire la duda sobre el patrimonio de Abelardo De La Espriella y la procedencia del mismo.

"En la propia página del defensor de la mafia dice que tiene un patrimonio de 40.000 millones de pesos. A ver, con sentido común elemental. Si el defensor de la mafia tiene un patrimonio de 40.000 millones de pesos, lo ha hecho con plata de... ¡exacto! Y por lo tanto financia su campaña con plata de... ¡exacto! ¿Y ustedes creen que ese es el que los va a defender de mafiosos y bandidos?“, aseguró la exalcaldesa en su cuenta de X.

Agarrón en la oposición alejaría a Abelardo De La Espriella del uribismo

Este ataque no es el único golpe que ha recibido el reconocido abogado y ahora candidato presidencial, un agarrón con el expresidente Álvaro Uribe lo alejarían del uribismo y del propio exmandatario, a quien supuestamente nombraría como ministro de Defensa en caso de llegar a la presidencia.

De La Espriella aseguró que no participará en la consulta de la derecha que se hará en marzo del 2026, con el fin de impulsar su candidatura hasta las elecciones de primera vuelta.

El anuncio generó sorpresa, pues varios candidatos de la derecha venían señalando que medirse en una consulta para garantizar la unidad de esa orilla ideológica de cara a la primera vuelta presidencial, que se llevará a cabo en mayo del próximo año.

Entre tanto, el expresidente Álvaro Uribe ya había señalado que la idea era unirse “desde el doctor Fajardo hasta el doctor Abelardo”, refiriéndose al exgobernador de Antioquia y al abogado Abelardo de la Espriella.