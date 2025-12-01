Estos serían los posible escenarios de una segunda vuelta presidencial, según encuesta de Invamer: Iván Cepeda va punteando

La más reciente encuesta de Invamer sobre intención electoral presentó sus resultados en la noche del 30 de noviembre y sorprendió con los posibles escenarios electorales que se empiezan a esgrimir en las mentes de los votantes. Entre ellos, el de quiénes serían los candidatos en la segunda vuelta presidencial, con Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo a la cabeza.

Ivan Cepeda puntea con diferencia

La encuesta, contratada por Blu Radio y Caracol TV y con una muestra de 3.800 personas, arrojó un resultado que ya venían mostrando otros sondeos: Iván Cepeda ganaría la presidencia de Colombia.

El candidato del Pacto Histórico obtuvo un 31,9 % de intención de voto, ocupando el primer puesto de la encuesta, que incluye a 30 candidatos. Abelardo de la Espriella (18,2 %) y Sergio Fajardo (8,5 %) ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, pero sin sumar entre los dos los votantes del primero.

Curiosamente, Cepeda es tanto el candidato por el que las personas más votarían como el que no, pues también están en el primer puesto en la pregunta “¿Por quién nunca votaría?”, con un 23,9 %, seguido de Vicky Dávila (12,6 %), Maria Fernanda Cabal (12,3 %) y Aberlardo de la Espriella (12,2 %).

Cepeda se muestra como la figura con más posibles votantes pese a que el presidente Gustavo Petro, perteneciente a la misma orilla política, tiene una desaprobación de 56,7 % y el 37,0 % de los encuestados aprueba su mandato.

Resultados de la encuesta Invamer. Estos serían los resultados en primera vuelta según el sondeo. (Caracol TV y Blu Radio.)

Así se vería la segunda vuelta

En caso de una segunda vuelta, la encuesta presenta tres posibilidades con los candidatos que están a la delantera. Entre Cepeda y De la Espriella, ganaría Cepeda con un 59,1 %, frente a un 36,2 % de su contrincante. Igualmente, si se enfrentara con Fajardo también le ganaría, pero con un resultado más estrecho, 48,6 % y 46,4 %, respectivamente.

Otro tercer escenario sería con Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, de los cuales ganaría Fajardo, lo que se podría atribuir a su discurso más centrista frente a las ideas más extremas que representa De la Espriella. Así, llegaría a la presidencia con un 57,7 % respecto a un 38,9 % de su contrincante.