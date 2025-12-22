“No es amenaza”: Petro hizo pronóstico pesimista ante riesgo de que la Corte tumbe la emergencia económica

El presidente Gustavo Petro volvió a defender la decisión de anunciar una emergencia económica en Colombia después de que el Congreso tumbó su propuesta de reforma tributaria. En un extensa publicación en su cuenta oficial en la red social X, el primer mandatario señaló a la prensa de querer “desinformar al pueblo”.

(Lea también: ).

De acuerdo con el jefe de Estado, la razón por la cual el Estado colombiano está endeudado tiene que ver con un supuesto mal manejo fiscal de los gobiernos anteriores. Así mismo, culpó al Banco de la República por el incremento de las deudas internas del Estado debido a que mantiene altas las tasas dde interés. No obstante, indicó que la deuda externar no está aumentando.

“La diferencia entre deuda pública bruta y neta es que para endeudarse hay que dejar como garantías de corto plazo unos dineros en la banca nacional o internacional. Esos dineros se recuperan en el corto plazo. La oposición y la prensa solo muestran el cuadro de deuda bruta, pero para el análisis económico y de sostenibilidad de la deuda se usa la deuda neta. La deuda neta integral del gobierno disminuye este año como porcentaje del PIB respecto al año pasado y está dentro del marco fiscal de mediano plazo”, puntualizó el presidente Petro.

En ese sentido, criticó a la prensa por advertir que la deuda aumentó, pues según sus cálculos ha disminuido “porcentualmente”. No obstante, el presidente reconoció que las deudas actuales son un problema enorme para la Nación.

“Ahora, la deuda actual es insostenible porque la ecuación económica fundamental de las finanzas públicas no se cumplen. Sin superávit primario fiscal, si la tasa de interés real de la economía sobrepasa la tasa de crecimiento real de la economía, entonces la deuda es insostenible. Eso es lo que pasa hoy en Colombia. Tenemos un déficit primario en las finanzas públicas desde el gobierno de Santos, Pero solo en este gobierno el Banco de la República decidió poner la tasa de interés real por encima de la tasa de creciente real de la economía, así intento detener el crecimiento económico con una tesis falsa sobre las causas de la inflación, que en mi gobierno decreció sustancialmente”, puntualizó el mandatario.

El presidente se dirigió a la Corte Constitucional

Incluso sostuvo que el Banco de la República fue muy duro con su Gobierno y lo señaló de comportarse como “Oposición”.

Además, arremetió contra las comisiones económicas del Congreso por hundir su reforma tributaria y agravar la falta de sostenibilidad de las finanzas del Estado.

Más adelante, se refirió a la Corte Constitucional, que tendrá en sus manos el decreto de emergencia económica.

“Si la corte constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con un crisis económica grave; no es amenaza sino simple economía de primer semestre”, concluyó el presidente y aseguró que los recursos “solo deben salir de los megarricos”.

Lo cierto, sin embargo, es que en el borrador de decreto se incluyeron varias medidas que no solo afectarían a los más ricos del país, como pasar del 4 x 1.000 al 5 x 1.000. Este impuesto cobija a los movimientos financieros de los ciudadanos. Tradicionalmente, se cobran $4 pesos por cada $1.000 pesos que se mueven en transacciones como retiros o transferencias de cuentas bancarias, entre otros.

Exministro de Duque le respondió a Petro

El pronunciamiento del presidente Petro generó una ola de reacciones en la opinión pública. José Manuel Restrepo, quien fue ministro de Hacienda durante el gobierno del expresidente Iván Duque, señaló al primer mandatario de mentir.

Según Restrepo, el gobierno actual sí tiene una responsabilidad considerable en el deterioro de las finanzas públicas, pues ha incrementado la deuda nueva.

“Usted se está endeudando para financiar puro gasto primario (sin incluir intereses de deuda ). Por eso crece en relación al PIB el gasto primario (después del ajuste fiscal al finalizar la pandemia que hicimos). Y en 2019 se obtuvo superávit fiscal primario y casi se logra al final del 2023 pero con su derroche se volvió a generar un déficit gigante!”, puntualizó el exministro.

Así mismo, salió en defensa del Banco de la República, pues indicó que esa entidad no tiene nada que ver con el costo de la deuda.

“Son los mercados los que ven más riesgo a nuestra deuda publica por eso aumentan el costo de interés. En su gobierno ha aumentado más de un 50% desde inicios del 2022 !!!4. La emergencia es insostenible constitucionalmente porque todos estos hechos son auto generados por su gobierno con los excesos en gasto y el aumento en el riesgo país, fruto de incertidumbres que su gobierno ha generado con medidas tan malas como suspender la regla fiscal sin razones”, concluyó Retrepo en su cuenta de X.