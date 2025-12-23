“Soy invencible en el terreno moral”: Iván Cepeda denuncia complot de inteligencia tras lanzar su precandidatura

La carrera por la Casa de Nariño en 2026 ha comenzado con una temperatura política inusualmente alta. Apenas unas horas después de oficializar su ingreso a la consulta presidencial del “Pacto Amplio”, el senador e integrante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, sacudió el panorama nacional al denunciar una presunta campaña de “guerra sucia” orquestada desde las entrañas de los organismos de inteligencia del Estado.

La denuncia, realizada a través de sus canales oficiales, sugiere un intento sistemático por frenar su ascenso político mediante la fabricación de escándalos que, según el congresista, verán la luz en los próximos días.

La sombra de los “falsos positivos” judiciales

Cepeda, quien se medirá en las urnas contra figuras como Roy Barreras y Camilo Romero, afirmó haber tenido acceso a “información confiable” sobre operativos que buscan enlodar su trayectoria. El precandidato fue específico al señalar la naturaleza de los ataques que se estarían cocinando: intentos de vincularlo con presuntos hechos de abuso de poder y tráfico de influencias.

“He recibido información puntual que indica que desde organismos de inteligencia del Estado se están desarrollando ese tipo de campañas, que buscan presentarme como una persona relacionada a hechos delictivos”, sentenció el líder político.

Para Cepeda, el uso de los aparatos de inteligencia con fines electorales representa un peligro para la democracia, especialmente cuando se entra en un año preelectoral donde las encuestas comienzan a definir los apoyos de las coaliciones.

Un desafío a sus detractores

El argumento central del precandidato es que este supuesto ataque es la respuesta de sus opositores ante la imposibilidad de vencerlo en otros escenarios. Según Cepeda, sus adversarios han fracasado en derrotarlo en el terreno electoral y judicial, por lo que ahora apelan al daño reputacional como última herramienta de combate.

“No tengo nada que ocultar y soy invencible en el terreno moral”, aseguró con contundencia, enviando un mensaje directo a quienes estarían detrás de estas maniobras. Con esta declaración, Cepeda intenta blindar su imagen ante la opinión pública antes de que se filtren las supuestas pruebas o señalamientos a los que hizo referencia.

El contexto de la consulta del “Pacto Amplio”

Esta denuncia llega en un momento estratégico. La unión de Cepeda a la consulta del Pacto Amplio este lunes buscaba consolidar un bloque progresista sólido de cara a 2026. Sin embargo, la irrupción de estas acusaciones sobre inteligencia estatal desplaza el foco de las propuestas programáticas hacia el debate sobre la seguridad nacional y las garantías democráticas.

Mientras el país espera las supuestas revelaciones mencionadas por el senador, la pregunta que queda en el aire es si el Gobierno Nacional y los directores de los organismos de seguridad emitirán un pronunciamiento oficial para desmentir o investigar estas graves acusaciones de persecución política.