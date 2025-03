Esta es la millonaria cifra que ganó expresentador de ‘Día a día’ tras demandar a Caracol, “quiso pelear conmigo y perdió”

‘Día a día’ es uno de los programas con mayor trayectoria dentro de Caracol Televisión, pues año tras año se ha encargado de alegrar las mañanas de los televidentes a partir de una serie de contenidos que terminan siendo atractivos para el público. Si bien, desde su estreno han sido varios los cambios a nivel de presentación, actualmente la producción es conformada por Catalina Gómez, Carolina Cruz, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas y Carlos Calero. Pero, se conoció que esta es la millonaria cifra que un expresentador ganó tras demandar a Caracol.

¿Por qué Agmeth Escaf denunció a Caracol Televisión?

Agmeth Escaf denunció a Caracol Televisión, luego de ser parte de este medio de comunicación por alrededor de seis años. Sin embargo, el barranquillero aseguró que se encontraba allí con un contrato por prestación de servicios, mismo que se mantuvo desde que llegó al programa ‘Día a día’, recalcando así que existía una desigualdad laboral.

“Tenía compañeros y compañeras que hacían el mismo trabajo, pero ellos sí tenían el privilegio de tener un contrato formal. De estar por nómina y recibir todos los beneficios. Yo lo avisé porque yo ya venía muy afilado. Todos los años les decía: señores, por el amor de Dios, sentémonos y arreglemos este asunto: ‘No es que usted gana más que todo el mundo y por eso tiene que trabajar el triple. Me llamaron y me dijeron: bájese el sueldo. ¿Pero por qué me tengo que bajar el sueldo?“, fueron las primeras declaraciones expuestas por el expresentador de ‘Día a día’ en los micrófonos de Tropicana.

¿Cuántos millones se llevó Agmeth Escaf al ganar demanda de Caracol?

Durante la misma entrevista, Agmeth Escaf, sostuvo: “Caracol quiso pelear conmigo y perdió”. Asimismo, el expresentador de ‘Día a día’ confesó que tras ganar la demanda expuesta para Caracol le otorgaron 2 mil millones de pesos: “Gane que mi dignidad fuera respetada y valorada (…) Más una plata que tuvieron que pagar, yo no estaba pidiendo de más (…) Yo solo quiero que se reconozca lo que ha sido mi trabajo".

¿Cuántos hijos tiene Agmeth Escaf, ex de Caracol Televisión?

Agmeth Escaf tiene tres hijos, quienes son Jerónimo, Sebastián y Daniel, quienes no cuentan con una gran diferencia de edad. Además, en varias ocasiones el barranquillero ha mostrado el amor que siente por ellos.