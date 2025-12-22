Video: así fue el impactante momento en que un bus cae al abismo en Medellín tras chocar con un furgón

Un angustiante momento vivieron los pasajeros y el conductor de un bus que transitaba en la vía Santa Elena, en Medellín, cuando el vehículo se salió de la vía y cayó el abismo. El accidente ocurrió hacia el mediodía del lunes 22 de diciembre y hasta ahora ha dejado 5 heridos leves y conmoción en el departamento que hace poco sufrió una tragedia de características similares.

El momento de la caída

Un video captado por una cámara de seguridad muestra al bus, que transportaba cerca de 25 pasajeros, colisionando con la parte trasera de un furgón y saliendo de la vía. El camión llevaba a un toro en su interior y quedó volcado sobre el pavimento, pero el bus destruyó parte de una construcción y cayó por el barranco.

El alcalde Federico Gutiérrez se manifestó sobre el accidente, ocurrido en el barrio Ocho de Marzo, e informó que ya las autoridades hacen presencia en la zona donde se reportan lesionados pero no víctimas mortales.

Otra tragedia similar

Este hecho se da tan solo una semana después del accidente ocurrido el 14 de diciembre entre los municipios de Remedios y Segovia, también en Antioquia, donde 16 jóvenes recién graduados del colegio y el conductor perdieron la vida tras caer de un precipicio.

Ese siniestro también dejó un saldo de 20 heridos y una profunda herido en la Institución Educativa Liceo Antioqueño, de Bello, que sigue lamentando el fallecimiento de estos estudiantes que regresaban de su viaje de graduación.

Actualmente, el Gobierno investiga a la empresa Precoltur, dueña del vehículo accidentado, por presuntas alteraciones en la revisión técnico - mecánica.