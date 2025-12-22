¿Paga arriendo? Guía práctica de incrementos 2026 y normas para que no se aprovechen de usted

En Colombia, cerca de 7,3 millones de personas viven en arriendo, una cifra que convierte el comportamiento de los cánones de alquiler en un tema de alta sensibilidad social y económica. Cada cierre de año, la atención de arrendatarios y propietarios se concentra en la inflación y en los ajustes que podrían aplicarse a los contratos durante el año siguiente. Con la llegada de 2026, esta preocupación vuelve a cobrar fuerza ante el impacto que los incrementos pueden tener en el presupuesto de millones de hogares.

Puede leer: ¿Pensando en viajar este 2026? Esta es la lista completa de países en Europa a los que puede viajar sin visa desde Colombia

En este escenario, resulta clave entender qué permite y qué limita la normativa vigente. De acuerdo con la Ley 820 de 2003, que regula los contratos de arrendamiento de vivienda urbana en el país, el precio mensual del arriendo no puede superar el 1 % del valor comercial del inmueble. Además, la norma establece que dicha estimación comercial, utilizada para calcular el canon, no podrá exceder el equivalente a dos veces el avalúo catastral vigente.

¿Cuándo entra en vigor el incremento 2026?

El incremento del canon de arrendamiento solo puede aplicarse una vez se hayan cumplido doce meses desde el inicio del contrato o desde el último ajuste realizado. Esto significa que el aumento no puede ejecutarse de manera anticipada ni de forma automática con el cambio de año.

Por ejemplo, si un contrato de arrendamiento inició en octubre, el incremento correspondiente solo podrá aplicarse a partir de octubre de 2026, y no antes, independientemente de la inflación o de los anuncios económicos realizados a comienzos del año.

Lea también: Gobierno suspende a Precoltur, empresa que transportaba a grupo de estudiantes accidentados en Antioquia

¿De cuánto es el incremento que entra en vigencia para el 2026?

Cabe destacar que, el aumento máximo permitido corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, siempre que se cumpla el periodo mínimo de doce meses desde el inicio del contrato o el último ajuste. Y, en esa misma línea se debe tener en cuenta que para vivienda urbana, la ley establece que el incremento no puede superar el IPC del año anterior ni los topes máximos fijados por la Ley 820 de 2003.

¿Qué hacer si le cobran más del IPC?