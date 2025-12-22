Gobierno suspende a Precoltur, empresa que transportaba a grupo de estudiantes accidentados en Antioquia

La Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte anunciaron hoy, lunes 22 de diciembre, la suspensión por 6 meses a la empresa Precolombina de Transportes S. A. (Precoltur), dueña del bus donde viajaban los jóvenes accidentados el pasado 14 de diciembre en Antioquia.

Irregularidades en el CDA

Según el superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, la entidad encontró cosas “terroríficas” con la inspección que hizo el centro de diagnóstico automotor (CDA) Comercializadora Servisuper Ltda., afirmando que esta no cumplió ni siquiera con el 20 por ciento de las cosas que debe incluir un chequeo a un vehículo como este.

Piñeres agregó que “la contratación que hizo la empresa Precoltur también tuvo demasiadas falencias con respecto a lo que la norma reza”. Además, señaló que evidenciaron “presuntas alteraciones en los resultados de la revisión técnico-mecánica, y en la información reportada al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) por parte del Centro de Diagnóstico Automotor, lo que conlleva a poner en riesgo a los usuarios”.

Por ello, la Superintedencia abrió una investigación para definir sanciones tanto al CDA como a Precoltur y suspendió de forma preventiva a ambas empresas.

Lo que dijo la gerente de Precoltur

El 15 de diciembre, un día después del trágico accidente que dejó un saldo de 17 personas fallecidas y 20 heridos, la gerente de la empresa de transporte, María Elena Molina, se pronunció ante Noticias Caracol informando la postura de la empresa ante el accidente.

En esa entrevista, Molina afirmó que “el carro estaba bien” y se negó a dar más detalles sobre el estado del vehículo y los cuestionamientos sobre su idoneidad y la del conductor.

“Estamos demasiado tristes con la pérdida de todos estos chicos. Muy tristes, de verdad que sí, nos ha dolido en el alma. Estamos muy prestos a poder apoyar, ayudarles y estar en todo lo que necesiten y requieran” finalizó la gerente en esa ocasión, enviando un mensaje de apoyo y condolencia a las familias de los afectados.