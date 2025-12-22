Regresa la aspersión con glifosato: Gobierno fumigará cultivos donde las disidencias obligan a los campesinos a sembrar coca

El Gobierno de Gustavo Petro anuncio el lunes 22 de diciembre la reactivación de las aspersiones de cultivos ilícitos con glifosato, después de que la Corte Constitucional suspendiera esta práctica en 2023. La medida, anunciada por el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, busca fumigar cultivos de coca en zonas donde campesinos estén siendo obligados a sembrar.

Se espera iniciar esta misma semana

“Colombia va a iniciar una aspersión terrestre a través de drones con glifosato (...) que se va a hacer fundamentalmente en aquellos lugares donde grupos armados ilegales estén forzando a los campesinos a sembrar hoja de coca” dijo el jefe de la cartera de Justicia en una rueda de prensa, e informó que se espera iniciar esta misma semana con los operativos, a más tardar el 26 o 27 de diciembre.

Según el ministro, el acta de aprobación de la medida por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes junto con la exposición de argumentos y la metodología de aspersión será remitida a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para que autorice el uso del herbicida.

Así funcionará la aspersión

Idárraga explicó como funcionará esta aspersión que, según aseguró, será completamente distinta a como se hacía en el pasado y no representará los riesgos para la salud de los campesinos que conllevaron a su suspensión.

“Esto nada tiene que ver con el pasado. Esta herramienta concentra sus esfuerzos en proteger la vida, no solamente de los policías sino también de las personas que habitan alrededor y de proteger el agua”, afirmó el ministro, señalando que la aspersión se hará a máximo 1.5 metros del dosel de la planta. Además, añadió se estima que se estará fumigando un promedio de una hectárea cada treinta minutos -14 minutos de fumigación directa y 12 minutos en cambio de baterías del dispositivo-.

El ministro detalló que el primer territorio en el que se implementará la metodología será el Cauca, una de las zonas más afectadas del país por los cultivos ilícitos y los ataques e intimidaciones de las Disidencias de las Farc.