Revelan la verdad de lo que hizo Zulma Guzmán en Argentina días después que se conociera el envenenamiento

Foto de Zulma Guzmán señalada por la Fiscalía de coordinar el envío de frambuesas con talio que causaron la muerte de dos niñas en Bogotá,.

El nombre de Zulma Guzmán se ha tomado las portadas no solo de los medios nacionales sino internacionales, el caso del envenenamiento a las niñas con talio que estaba al interior de unas frambuesas, ha tenido gran repercusión en alguno de los países por los que ha pasado la mujer.

Es el caso de Argentina donde fue uno de los destinos que la empresaria estuvo tan solo días de que se hiciera conocido el crimen por el que presuntamente está señalada de cometer.

En el país gaucho, el diario La Nación reveló lo que hizo la mujer durante varios días e incluso meses atrás de que se supiera el envenenamiento. De esta manera, el medio de comunicación anteriormente mencionado dio a conocer que Guzmán llegó a Argentina en 2023 y en el 2024 se postuló para hacer una maestría.

El diario detalló que empezó a estudiar un programa de comunicación el 14 de abril de 2025. Precisamente, esta información coincide con lo dicho por la empresaria cuando concedió una entrevista y se defendió de las acusaciones.

“Me acusan de haber huido a Argentina y luego a Brasil, España y UK. Los que me conocen saben que no hui a ninguna parte. Saben que estaba en Argentina desde hace mas de 2 años trabajando y que este año comencé una maestría en periodismo”, había expresado la mujer.

Igualmente, La Nación informó que Zulma Guzmán viajó a Colombia el 13 de abril del presente año, tan solo ocho días de que se hiciera público el crimen de las niñas. Sin embargo la empresaria se habría retirado de la maestría 31 de agosto argumentando en la universidad que se radicaría en otro país.

“Ni sus compañeros, ni docentes sabían que durante esos cinco meses en la Argentina, en Bogotá se consolidaba la investigación penal, cuyo cerco se fue cerrando sobre ella con el paso de los meses”, señaló el mencionado diario.

Por ahora, Zulma Guzmán continúa recuperándose en territorio inglés luego de que fuera rescatada en el rio Támesis en un presunto intento de suicidio.

Se ha conocido que para los trámites de extradición o deportación, pueden tardar entre ocho meses y un año.