Este es el desgarrador mensaje del padre y el hermano de Jaime Esteban Moreno en su primera Navidad sin él

Bogotá vive el movimiento del cierre de año, pero para la familia de Jaime Esteban Moreno, el calendario se fracturó la madrugada del 31 de octubre. Jaime, un estudiante de séptimo semestre de la Universidad de los Andes, de 20 años, falleció tras ser víctima de una brutal agresión a la salida de una fiesta de Halloween en Chapinero.

(Lea también: Rompió el silencio la mamá de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes asesinado en Halloween, “le acabaron el cráneo”)

A hoy, su padre y su hermano comparten un testimonio que evidencia la fragilidad de la vida y el peso de una ausencia que parece imposible de procesar.

En una entrevista con el periodista Rafael Poveda, Jaime Alberto Moreno, padre del joven, describió el vacío que ha dejado este suceso. “Navidad sin tu hijo. La primera Navidad. Eso es lo más triste. Que mientras nosotros estamos encerrados en nuestra tristeza, hay gente allá afuera disfrutando de su libertad”, expresó el padre. Sus palabras no solo reflejan el duelo, sino la frustración ante la fuga de Kleidymar Paola Fernández, señalada como presunta mujer que ejecutó el ataque y quien tiene orden de captura vigente.

Jaime Esteban era un apasionado de la tecnología, el ajedrez y el tiro al arco, actividades que reflejaban su personalidad introvertida y reflexiva. Su padre lo recuerda como un joven que no necesitaba palabras para hacerse entender, mencionó que “era un líder de ejemplo, de actuación, con lo que hacía, no con lo que decía. Ese era mi hijo. Un tesoro”.

La noche de los hechos, Jaime asistió a una fiesta de su facultad. Debido a cambios de última hora en la organización, el evento se trasladó a un sector de la Avenida Caracas que la familia considera inseguro. Según el relato basado en pruebas de video y testimonios, Jaime fue atacado sin mediar provocación por dos hombres y una mujer. “No sé cuántas veces he visto morir a mi hijo... ver que lo muelan a patadas, que levanten el pie y lo descarguen sobre su cabeza de manera vertical con toda la fuerza del cuerpo”, narró el padre sobre las imágenes que circulan por redes sociales y en el expediente.

El impacto de una “muerte en vida”

El dolor se extiende a cada rincón del hogar. David Alberto, su hermano y compañero de habitación, relató que Jaime le había comprado una tablet de regalo de cumpleaños semanas antes de morir, la cual fue entregada por su madre días después del suceso. “Siento que él siempre me intentó dar todo su amor... eso fue el último detalle que me pudo haber dado sin saber que iba a ser el último”, recordó su hermano David.

La madre de Jaime, Mónica, se encuentra bajo estricta atención médica y psiquiátrica. Según sus familiares, la pérdida la ha dejado “destrozada, a puertas de la locura”, pues Jaime era quien siempre la esperaba en casa diariamente.

La familia Moreno recalca que su motor actual no es el odio, sino la necesidad de que el sistema judicial actúe con celeridad para capturar a los responsables restantes. “No estamos buscando venganza, estamos buscando justicia. Uno no prepara a los hijos para que se agarren a patadas con el mundo. Uno los prepara para que vivan felices”, concluyó Jaime Alberto.

Para ellos, este diciembre no habrá celebraciones. Habrá, en cambio, una visita al cementerio para intentar hablar con quien ya no puede responder, mientras el resto del mundo, de manera incomprensible para ellos, sigue girando.