¿Qué pasará con Zulma Guzmán a su regreso a Colombia?: los delitos y la pena que podría pagar en caso de niñas muertas con talio

La captura de Zulma Guzmán Castro en Inglaterra marcó un punto de quiebre en uno de los casos judiciales más impactantes y dolorosos que ha vivido Colombia en los últimos años: la muerte de dos niñas por envenenamiento con talio en Bogotá. Aunque su detención representa un avance clave en la investigación, el proceso apenas comienza y plantea múltiples interrogantes sobre qué ocurrirá cuando regrese al país, cuáles serán los delitos imputados y cuántos años de cárcel podría enfrentar.

De acuerdo con el análisis expuesto por la periodista María Elvira Arango, en el programa Los Informantes, la Fiscalía General de la Nación imputará inicialmente dos homicidios agravados, correspondientes a las muertes de Inés y Emilia, ambas menores de 13 años, así como dos tentativas de homicidio agravado. Estas últimas están relacionadas con la niña que sobrevivió al envenenamiento —quien aún se recupera de daños físicos severos— y con el hermano de Inés, que permaneció varios días hospitalizado, aunque hoy se encuentra fuera de peligro.

Hasta 60 años de prisión: el escenario penal que espera a Zulma Guzmán por el caso de las niñas envenenadas

Uno de los puntos clave del proceso es que, por ahora, el fallecimiento de Alicia, esposa de Juan de Bedout, no hace parte formal de esta acusación. Según lo explicado por Arango, ese caso no ha sido incluido aún en el expediente principal, lo que no descarta que pueda ser incorporado más adelante si la Fiscalía encuentra méritos probatorios suficientes.

En cuanto a las penas, el panorama jurídico para Zulma Guzmán es particularmente complejo. En Colombia, la pena mínima por un homicidio agravado es de 40 años de prisión. Sin embargo, al tratarse de un concurso de delitos —dos homicidios agravados más dos tentativas— la condena podría ascender hasta los 60 años de cárcel.

Además, se trata de delitos cometidos contra menores de edad, lo que agrava aún más su situación penal. Este tipo de crímenes no permite beneficios judiciales, como rebajas de pena, preacuerdos con la Fiscalía o negociaciones anticipadas. En palabras de la periodista, se trata de un camino judicial “difícil y sin atajos” para la procesada.

El proceso, no obstante, está condicionado por el trámite de extradición, que puede tardar varios meses. La situación se ha visto complejizada por el argumento presentado por Guzmán Castro sobre presuntos problemas de salud mental, luego de ser rescatada por la Policía Marina del Reino Unido cuando intentaba lanzarse al río Támesis, desde el puente Battersea, el pasado 16 de diciembre a las 06:45 a. m.

Fuentes oficiales confirmaron que fue la propia mujer quien realizó la llamada de emergencia, en un contexto de alta presión judicial, ya que tenía conocimiento de la circular roja de Interpol emitida en su contra y de que su captura era inminente. Tras el rescate, fue trasladada a un centro médico, donde permanece bajo custodia de las autoridades británicas, mientras especialistas evalúan su estado físico y psíquico.

Estos exámenes serán determinantes para establecer si es procesable y si su condición mental podría incidir, de alguna forma, en el proceso judicial. Sin embargo, las autoridades colombianas han sido enfáticas en que ninguna estrategia dilatoria impedirá que el caso avance, una vez se cumplan los protocolos médicos y legales.

Cuando finalmente se concrete su regreso a Colombia, Zulma Guzmán llegará capturada desde el avión, en un vuelo directo Londres–Bogotá, para enfrentar de inmediato las audiencias de imputación de cargos. En ese escenario, la Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento intramural, es decir, prisión preventiva, mientras avanza el juicio.

La procesada ha manifestado públicamente que es inocente y que cuenta con pruebas para demostrarlo, derecho que le asiste dentro del debido proceso. No obstante, el país sigue expectante frente a un caso que dejó dos niñas muertas, una familia devastada y múltiples preguntas sin resolver.

Mientras tanto, el Gobierno colombiano mantiene activos los mecanismos de cooperación internacional, a la espera de que las autoridades británicas definan el futuro inmediato de Zulma Guzmán Castro. Para muchos, el objetivo es claro y compartido: que se haga justicia.