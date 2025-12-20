La economía creció 2,95% en octubre de 2025, reveló el Dane: las actividades que crecieron

La economía colombiana sigue gozando de buena salud, de acuerdo con el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) de octubre de 2025, que mostró un crecimiento de 2,95% con relación al mismo mes del año pasado, reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La entidad informó que el ISE en su serie original se ubicó en 127,42, frente a 123,77 del mismo mes de 2024, mientras que en la serie ajustada por efecto estacional y calendario se ubicó en 127,32. Esto se traduce en un crecimiento de 2,83% respecto al mismo periodo del año pasado y de 0,21% con relación a septiembre de este año.

Para el año corrido enero - octubre de 2025, el ISE en su serie original registró un crecimiento de 2,83% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando fue de 1,59%.

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) permite medir la evolución de la actividad económica del país en el corto plazo, generalmente cada mes, a partir de un conjunto de indicadores representativos de cada actividad económica.

ISE según actividades

Las actividades que agrupan a los sectores de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; y Explotación de minas y canteras, registraron un crecimiento de 0,35% en octubre de 2025 frente al mismo mes de 2024, en su serie original, y de 0,06% en su serie ajustada.

Las actividades secundarias, que incluyen Industrias manufactureras, y Construcción, en octubre pasado tuvieron un crecimiento de 0,83% en su serie original, frente al mismo mes del año pasado, y de 0,77% en su serie ajustada.

Las actividades terciarias, que agrupan servicios, comercio, servicios domiciliarios, transporte, comunicaciones, etc., en su serie original de octubre de 2025 registraron un crecimiento de 3,87% respecto al mismo mes del año pasado, y de 3,55% en la serie ajustada para el mismo lapso.