Estos son los impuestos que analiza imponer el gobierno Petro, ¿se viene un 5 x mil?

Este viernes, 19 de diciembre, el Gobierno de Gustavo Petro anunció que declarará la emergencia económica, una medida con la que busca recaudar cerca de 16 billones de pesos para cubrir el déficit fiscal y garantizar la financiación del Presupuesto General de la Nación del próximo año.

Portafolio conoció el borrador del decreto que prepara el Ministerio de Hacienda, como estrategia fiscal de choque, para recaudar lo que se necesita y sostener el gasto público frente a un escenario crítico de ingresos, tras la caída de la ley de financiamiento.

¿Se cobrará el 5 x mil en la nueva estrategia del Gobierno para recaudar dinero?

Una de las modificaciones que aparecen es el aumento temporal del impuesto que se cobra por los movimientos financieros, y que según el documento cambiaría.

“Por el año gravable 2026 el gravamen a los movimientos financieros será de cinco por mil (5x1000)”, indicaría el documento. Este cambio implica un alza respecto al esquema actual, que es del 4x1000 y confirma que el Gobierno apuesta es a ampliar lo que se tiene actualmente para poder hacer el recaudo.

Además, el borrador vuelve a poner sobre la mesa el tratamiento tributario de los juegos de azar que son por internet, que sean en Colombia o el exterior y asegura que tendrían que pagar el IVA del 19%. Además precisa que “el hecho generador (…) será el depósito en dinero (…) realizado por cada usuario apostador al operador”.

Otro de los impuestos que tendría ajustes, sería el de consumo y que aplicaría para licores, vinos, aperitivos y similares, el decreto fija que “para el año gravable 2026, la tarifa del componente específico (…) será de $750” y que el ad valorem será del 30%. Además se incluirán cigarrillos, productos de tabaco calentado, vapeadores y dispositivos electrónicos, con base certificada por el Dane y tarifas específicas y ad valorem de aplicación inmediata.