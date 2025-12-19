Navidad con apoyo económico: Bogotá inicia los últimos pagos del Ingreso Mínimo Garantizado de 2025

Buenas noticias para miles de familias en la capital. La Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó que, a partir de esta semana de diciembre, inicia la dispersión de los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Esta transferencia monetaria, que se ha convertido en el salvavidas financiero de los hogares más vulnerables, llegará en este ciclo a más de 360.000 beneficiarios, cerrando el año con una inversión histórica.

Para este mes, el Distrito ha destinado una suma superior a los $49.000 millones, lo que permite que la ejecución total del programa en 2025 supere los $597.000 millones. Sin embargo, este ciclo trae cambios importantes que los ciudadanos deben conocer, especialmente respecto a los componentes educativos.

¿Quiénes reciben el pago este mes?

La distribución de los recursos se divide en dos grandes bloques para garantizar que la ayuda llegue a quienes enfrentan mayores barreras económicas:

Componente de Hogares: Cerca de 199.000 personas en situación de pobreza extrema y víctimas con pertenencia étnica recibirán el apoyo. Componente Individual: Más de 164.000 beneficiarios vinculados a grupos específicos como Personas Mayores, Jóvenes, Personas con Discapacidad y miembros de la comunidad Emberá en proceso de retorno.

Un dato clave: El programa mantiene un fuerte enfoque de género. Más del 80% de las titulares de las transferencias son mujeres, una medida diseñada para combatir la feminización de la pobreza en Bogotá.

Ajustes por receso escolar

Es importante aclarar que para este periodo no se realizarán pagos de los componentes de Primera Infancia y Educación. La razón es netamente operativa: al no encontrarse en jornada académica o estar en receso escolar, estos incentivos específicos se pausan temporalmente, retomando su flujo habitual según el calendario escolar de 2026.

Montos: ¿Cuánto dinero recibirá cada hogar?

El esquema de pagos del IMG es progresivo; es decir, quienes más lo necesitan, reciben más. Los montos para este cierre de año se mantienen así:

Hogares Sisbén A: Entre $122.000 y $905.000

Entre $122.000 y $905.000 Personas con Discapacidad (Sisbén A, B, C1-C9): $190.000 fijo

(Sisbén A, B, C1-C9): $190.000 fijo Personas Mayores (Sisbén B y apoyos económicos): $150.000 fijo

(Sisbén B y apoyos económicos): $150.000 fijo Jóvenes en ruta de inclusión productiva : Entre $200.000 y $400.000

: Entre $200.000 y $400.000 Hogares Sisbén A y B con niños (0-17 años): $60.000 por niño (máx. 3)

¿Cómo y dónde reclamar el subsidio?

La administración de Carlos Fernando Galán ha priorizado la inclusión financiera, por lo que los pagos se realizan de forma escalonada a través de las siguientes plataformas:

Billeteras Digitales: Nequi, DaviPlata, MOVii, dale! y Bancamía.

Nequi, DaviPlata, MOVii, dale! y Bancamía. Retiros por Giro: Si el beneficiario no tiene cuenta digital, recibirá un mensaje de texto indicando que puede retirar el dinero en puntos Efecty autorizados.

Para consultar si usted es beneficiario o el estado de su pago, puede ingresar al portal oficial de Integración Social de Bogotá con su número de documento. La recomendación es estar atentos a los canales oficiales y evitar intermediarios que cobren por realizar estas consultas.