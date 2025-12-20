Doble homicidio en Antioquia: el Clan del Golfo asesinó a una menor y a un presunto disidente de las Farc

El municipio de Briceño, en el norte de Antioquia, se vio atravesado por un ataque armado que dejó como saldo dos personas fallecidas y una mujer herida. Según los informes oficiales suministrados por el Departamento de Policía de Antioquia, el evento ocurrió cuando hombres encapuchados y vestidos de negro llegaron una vivienda del casco urbano.

Entre las víctimas mortales se encuentra una menor de 14 años, quien fue alcanzada por los disparos. De acuerdo con el medio Telemedellín, la adolescente sería hermana de un presunto integrante de las disidencias, conocido con el alias de ‘Calarcá’.

El objetivo del ataque, de acuerdo con las primeras indagaciones, sería Diego Alejandro Zapata Ochoa, un hombre señalado por las autoridades como presunto integrante del frente 36 de las disidencias de las Farc. Zapata Ochoa falleció en el lugar de los hechos. Asimismo, se reportó que una mujer de 40 años resultó herida con una lesión por proyectil en un pie y se encuentra bajo observación médica.

Estas son las versiones oficiales

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante encargado de la Policía Antioquia, detalló la dinámica del suceso: “Llegaron cuatro sujetos encapuchados, al parecer del Clan del Golfo, quienes estaban queriendo verificar a estas personas y dispararon de manera indiscriminada". El oficial subrayó que la principal hipótesis apunta a un control territorial por parte de la estructura criminal mencionada.

Por su parte, el alcalde de Briceño, Noé Ospina, corroboró la información y lamentó que civiles ajenos al conflicto resulten afectados. “Al parecer integrantes del Clan del Golfo ingresan a atacar presuntamente a personas pertenecientes al frente 36 de las Farc. Se ve involucrada en este hecho la muerte de una menor de edad que estaba fuera de un establecimiento”, señaló el mandatario local.

Contexto de seguridad

Este episodio se suma a la compleja situación de orden público que atraviesa el norte del departamento, donde la disputa por rutas y territorios entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc mantiene en alerta a las comunidades rurales y urbanas.

Las autoridades han desplegado unidades de investigación criminal para recolectar pruebas que permitan identificar y capturar a los responsables de este hecho.