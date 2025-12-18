La última polémica en la que se vio envuelta Vivian Polanía, jueza hallada sin vida en su vivienda en Cúcuta

Este 17 de diciembre se dio a conocer que la jueza Vivian Polanía fue encontrada sin vida en su apartamento en Cúcuta, Norte de Santander. En la vivienda se encontraba la jueza con su bebé, un niño de solo dos meses de nacido, que fue trasladado de inmediato a una clínica privada de la ciudad para recibir atención médica.

La jueza Vivian Polanía Franco fue una figura muy mediática y polémica en la Rama Judicial colombiana debido a varios incidentes relacionados con su comportamiento en el ejercicio de su cargo y en espacios públicos. Su caso más sonado ocurrió en noviembre de 2022, cuando fue suspendida provisionalmente por un periodo de tres meses por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander.

La principal polémica se generó a raíz de una audiencia virtual en la que, al encender accidentalmente su cámara, fue vista acostada en una cama, aparentemente en ropa interior (o con poca ropa, según los reportes) y fumando mientras se desarrollaba la diligencia judicial.

Este hecho fue considerado un acto indecoroso que comprometía la dignidad de la administración de justicia. La jueza se defendió argumentando que sufrió un ataque de ansiedad y tenía baja la tensión, lo que la obligó a acostarse y fumar, pero el hecho desató un amplio debate nacional sobre el decoro y la ética judicial en el contexto del teletrabajo.

La última polémica protagonizada por la jueza Vivian Polanía

Posteriormente, en septiembre de 2023, fue objeto de otra suspensión por su participación en una polémica celebración de “amor y amistad” al interior del Palacio de Justicia de Cúcuta, un evento que también fue calificado como inapropiado para el recinto judicial.

En el video filtrado se le veía a la jueza sentada en una silla mientras realizaba movimientos sensuales con el modelo estríper quien le ponía leche condensada en su boca. Los hechos ocurrieron durante lo que se llamó“fiesta de colores”,una integración de juzgados en la que cada persona debía llevar un detalle del color que le asignaron.

A la jueza Polanía, le habría sido asignado el color blanco, pero sorprendió a todos al llevar un espectáculo de wafflería erótica, lo que la llevó a ser suspendida. Desde el 2023 su nombre no habría vuelto a resonar en este aspecto, mientras que su cuenta personal de Instagram, sus últimos post son fotos de su reciente embarazo.