¿Fue por fumar? Estas son las verdaderas razones por las que suspendieron a la jueza Vivian Polanía

Luego de varios días de polémica por el video que protagoniza la jueza Vivian Polanía, se conoció que fue suspendida temporalmente de su cargo por las actitudes que mostró frente a la cámara, en una audiencia virtual. Por eso, la Comisión de Disciplina Judicial, Seccional de Norte de Santander y Arauca, la retiró de sus labores por tres meses.

Lo que se lee en el fallo de 16 páginas es que la decisión se da por varias faltas en las que incurrió la funcionaria y no únicamente por dejarse ver fumando en una audiencia transmitida de manera remota, tal y como ella ha expresado en varios medios, como justificación.

También le puede interesar: “No es delito fumar”: Vivian Polanía cuenta que padece fuerte enfermedad mental

Dice el documento que durante 57 minutos la jueza tuvo la cámara de su computador apagada, cuando es obligación de la persona en ese cargo mantenerla encendida. De repente su cámara se enciende y “se visualiza a la juez con ‘una imagen deplorable: con los ojos entredormidos, despeinada, recostada en una cama, vestida con una camiseta color negro y un saco gris y semidesnuda, fumando y con notoria dificultad en la articulación de las palabras que pronuncia”.

Según la Comisión, mantuvo la cámara encendida solo varios segundos y luego se desconectó. A los pocos minutos se volvió a conectar interrumpiendo la audiencia y las palabras del procurador. Por eso consideraron que fue una falta de respeto de la mujer aparecer así de nuevo, sin ninguna explicación.

“Tal situación fáctica no se compadece con el esmero, respeto y circunspección con que una juez de la república debe administrar justicia, denotándose una clara falta de respeto de la funcionaria tanto por su propia investidura pública como respeto a las personas que intervinieron en la audiencia”, se lee en el fallo.

La jueza ha dicho ya en algunas oportunidades que tiene una fuerte enfermedad mental y que no estaba cometiendo ningún crimen cuando el hecho se presentó.

“Me acuesto en la cama porque no me podía levantar. Tenía ansiedad, sí tenía un cigarrillo, pero en Colombia no es delito fumar”, agregó.