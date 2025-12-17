Atención: Encuentran a la jueza Vivian Polanía sin vida, estaba con su bebé de solo dos meses de nacido

Este miércoles, 17 de diciembre, en horas de la tarde fue encontrado el cuerpo sin vida de la la jueza Vivian Polanía en el interior de una de las habitaciones de su residencia, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se conoció luego de que su esquema de protección intentara contactarla.

Jueza Vivian Polanía fue encontrada sin vida en su vivienda en Cúcuta

Según conoció Caracol Radio, cuando su esquema no logró tener respuesta de la jueza, coordinaron el ingreso al inmueble con un familiar, por lo que al verificar al interior de la vivienda, se encontraron con que la funcionaria estaba sin signos vitales.

En la vivienda se encontraba la jueza con su bebé, un niño de solo dos meses de nacido, que fue trasladado de inmediato a una clínica privada de la ciudad para recibir atención médica.

Por el momento las autoridades desconocen las causas del fallecimiento y ahora está bajo los procedimientos de las autoridades competentes y de Medicina Legal para determinar las causas de la muerte.

Polanía era jueza de control de garantías y había ocupado distintos cargos en la Rama Judicial. Su nombre fue conocido a nivel nacional por decisiones judiciales y varias controversias en las que se vio involucrada, que terminaron con procesos disciplinarios.

Además, la jueza estaba a cargo de las investigaciones que se adelantaban contra las bandas criminales que operan en Cúcuta y la zona de fronteriza con Venezuela.

En el 2022 la jueza generó una fuerte polémica por aparecer en una audiencia semidesnuda y fumando cigarrillo, por lo que fue suspendida.

En ese momento la decisión la tomó la Comisión de Disciplina Judicial, Seccional de Norte de Santander y Arauca, que la suspendió de sus labores durante tres meses.

En ese caso la jueza cucuteña apareció acostada en la cama, con poca ropa y fumando durante la realización de una audiencia en la que su cámara quedó encendida en medio de su intervención, en la que muchos no dejaron pasar el estado en el que estaba.

Después, estuvo en el ojo del huracán por las fotografías que publicaba en Instagram, en donde compartía contenido para adultos, llegando a tener más de 280.000 seguidores; sin embargo, en la actualidad aparece una nueva cuenta a su nombre en la que hay fotografías embarazada.