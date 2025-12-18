¿Quién era Vivian Polanía? Trayectoria y casos de la jueza hallada muerta en Cúcuta

La tarde de este miércoles 17 de diciembre, el silencio en una residencia del barrio Caobos, en Cúcuta, se convirtió en noticia nacional. Heidy Vivian Polanía Franco, Jueza Primera Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, fue encontrada sin vida en su habitación.

(Lea también: Zulma Guzmán, señalada de envenenar a dos menores con talio, permanece hospitalizada en estado crítico en Londres)

El reporte de las autoridades detalla una escena que añade una carga al suceso: junto a ella se encontraba su hija, una bebé de apenas dos meses de nacida, quien fue trasladada de urgencia a una clínica para verificar su estado de salud.

El hallazgo se produjo luego de que su esquema de seguridad, extrañado por la falta de respuesta a las llamadas habituales, coordinara el ingreso a la vivienda con un familiar. Con su fallecimiento, se apaga una de las voces más singulares y controvertidas de la Rama Judicial en Colombia, una mujer que logró lo que pocos jueces consiguen: ser reconocida tanto por sus seguidores en redes sociales como por los criminales más peligrosos de la zona fronteriza.

¿Qué procesos judiciales llevó como funcionaria?

Su despacho fue el epicentro de las decisiones sensibles en Norte de Santander. En el ámbito jurídico, se ganó el respeto de sus colegas y el temor de las bandas locales bajo el apodo de la “Dama de Hierro”. Su labor principal consistía en dirigir audiencias concentradas contra estructuras dedicadas al narcotráfico, la extorsión y el sicariato.

Uno de sus procesos más emblemáticos fue la legalización de captura y medida de aseguramiento contra Alejandro José Arias, alias ‘El Cojo’, vinculado al asesinato del veedor ciudadano Jaime Vásquez. Polanía también lideró investigaciones contra células del “Tren de Aragua” y otras redes transnacionales. Allegados mencionaron que tenía la capacidad para mantener el orden en audiencias de alta tensión, donde se definía la situación jurídica de personas señaladas por delitos de alta complejidad, lo que la situó como una figura central en el sistema de justicia de la zona fronteriza.

Un perfil que rompió moldes

Egresada de la Universidad Católica y especialista en Derecho Constitucional, Polanía defendió siempre una premisa: el hábito no hace al monje. Su estilo de vida, volcado al crossfit y la exposición en redes sociales, la puso en el ojo del huracán mediático.

En 2022, la difusión de un registro de audiencia virtual donde la funcionaria aparecía fumando y en ropa interior le costó en una suspensión provisional. Ante los procesos iniciados, la jueza sostuvo de manera reiterada que sus actuaciones se enmarcaban en el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

A pesar de las críticas, la justicia le dio la razón en el terreno disciplinario. Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la absolvió de varios cargos, determinando que sus expresiones directas y su forma de vida no afectaban su imparcialidad ni su ética como servidora pública.

A la espera de los resultados de la necropsia que adelanta el Instituto Nacional de Medicina Legal, el sistema judicial de Cúcuta registra la pérdida de una funcionaria. El despacho que lideraba deberá ahora procesar el estado de los expedientes vigentes contra el crimen organizado, mientras las autoridades administrativas determinan los protocolos a seguir tras el fallecimiento de la funcionaria del juzgado.