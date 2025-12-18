¿Distanciamiento? Uribe le respondió a Cabal sobre sus dudas frente a la encuesta que ganó Paloma Valencia

Luego de conocerse la victoria de Paloma Valencia como la candidata única del Centro Democrático, su competidora y compañera de partido María Fernanda Cabal, ha expresado sus dudas referente al mecanismo en como fue elegida Valencia.

Aunque Cabal aseguró que respaldará ​y respetará la decisión del partido, si dejó claro que deben publicarse los resultados completos de la encuesta. Incluso expresó que no volverá a participar de método así.

“A mí no me van a vender más paquetes chilenos. No me gusta el método de la encuesta, pero lo acepté para ayudar a un partido a superar un obstáculo. No lo vuelvo a hacer en mi vida”, dijo la parlamentaria para La Hora de la Verdad, un programa radial.

Igualmente agregó:

“Por respeto a los colombianos que nos han acompañado, por la transparencia que exige la democracia, es necesario que se haga pública la auditoría. Que todo colombiano pueda saber que esto se hizo bien y que cada paso estuvo a la altura del país que queremos rescatar”.

Este episodio de discordia al interior del Centro Democrático en el que involucra a María Fernanda Cabal, ya se había visto en otras ocasiones, donde en 2021 bajo el mismo mecanismo de encuesta, Óscar Iván Zuluaga le ganó el pulso a Cabal. En esa oportunidad la senadora también estuvo inconforme.

Precisamente, el líder natural del partido, el expresidente Álvaro Uribe, poco se ha referido a la situación con el objetivo de evitar polémicas, no obstante en diálogo con una emisora del Atlántico, sorprendió por sus declaraciones.

“Yo creo que mi deber es, simplemente, pedirle al partido Centro Democrático que publique, como lo está haciendo, todas las actas. Aquí nunca se ha hecho trampa”, dijo Uribe.

Quien aseveró:

“Mi vida política ha tenido mucha controversia, pero nadie puede decir que en esta larga vida política le he hecho trampa. Hay que seguir en esta tarea pedagógica por todo el país. Me complace mucho el acto público en la tarde de este jueves, en Barranquilla, a las 4:00 p. m., donde estará la doctora Paloma Valencia”.