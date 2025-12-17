“Me dolió más la deslealtad de Polo Polo”: María Fernanda Cabal lamenta que ”le puso los cachos" para irse a la campaña de De la Espriella

La senadora del Centro Democrático (CD), María Fernanda Cabal, ha tenido una semana complicada tras la derrota en la contienda para ser candidata presidencial de su partido, que ganó Paloma Valencia, y el escándalo por el acceso a subsidios de su hijo Juan José Lafaurie. En entrevista con Semana, la congresista se refirió a varios temas como las encuestas del CD y su relación política con el representante a la Cámara Miguel Polo Polo.

Este último ha sido conocido por su devoción a Cabal y sus ideas afines, pero hace varios meses comenzó a apoyar la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, incluso cuando la congresista aún era precandidata.

“Le resultó mas atractiva la campaña de Abelardo”

Cabal expresó que mientras asume el escenario de no ser la candidata del CD, le “dolió más la deslealtad de Polo”. “Por eso yo digo en chiste que me puso los cachos. Le resultó más atractiva la campaña de Abelardo cuando su curul me la debe a mí”, señaló quien ha sido una figura clave en la carrera política del representante.

La congresista dice que no tiende a hacer “aclaraciones y reclamos” porque “ayuda a mucha gente”, pero confeso que sí le conmovió el actuar de Miguel Polo Polo: “hice todo para lograr movilizar un equipo gigante, no solo propio sino externo, para pelear, voto a voto”.

“La lealtad es la virtud más escasa en la política”, terminó de decir Cabal sobre el tema. Con sus palabras deja claro que la relación con Polo Polo está fuertemente deteriorada después de que este empezara a hacer fiel campaña al abogado.

Cuestionamientos a encuestas del CD

En la misma entrevista, la candidata también habló sobre el desarrollo de las encuestas del CD para definir a su candidata entre ella, Paloma Valencia y Paola Holguín.

“Son muchos los casos donde no se pudo votar. Yo y Paloma escogimos dos encuestadoras a último momento, dado que Atlas no quería asumir un riesgo reputacional por todo lo que había hecho Miguel Uribe de filtrar información a medios”, dijo Cabal, y procedió a señalar que las muestras y los métodos le generaron dudas sobre posibles irregularidades técnicas en el proceso debido a la premura con la que se realizó.

Igualmente, la senadora reafirmó su apoyo a Paloma Valencia y manifestó que hará campaña por su copartidaria en los próximos meses, ya que no se lanzará como candidata al Congreso de la República.