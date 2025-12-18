Polo Polo se despachó y dijo que María Fernanda Cabal no fue leal con él

Durante una reciente entrevista, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, habló por primera vez de lo que significó que quien fuera su alfil, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, se haya ido de su lado para apoyar a Abelardo De La Espriella. Cabal le sacó la factura y reveló que gracias a ella, fue que Polo Polo tuvo su curul.

Ahora, aparece una entrevista con la periodista española Eva Rey, en la que Polo Polo decidió hablar de un tema, que dice se guardó, pero que fue la razón por la que decidió tomar distancia de Cabal.

También le puede interesar: “Su curul me la debe a mí”: María Fernanda Cabal le sacó la factura a Miguel Polo Polo que se fue con Abelardo De La Espriella

Polo Polo sobre María Fernanda: “El país no sabe lo que realmente pasó”

Polo Polo se refirió en detalle a su distanciamiento con la senadora y aseguró que gran parte de lo que se ha dicho públicamente sobre su relación no corresponde a la verdad y que los motivos del quiebre tienen un trasfondo personal y político que hasta ahora no había hecho público.

“Aquí se han especulado muchas cosas que no son totalmente ciertas. Yo con María Fernanda tenía una relación de amistad. Ella era mi amiga y yo era su amigo”, afirmó Polo Polo.

Luego dijo que el detonante de todo por el riesgo de perder su carrera política por una persona que Cabal había metido en su equipo y dijo “Si yo soy tu amigo, Eva, y tenemos una amistad grande, y yo tuviera en mi equipo de trabajo una persona que te quiere destruir y que te quiere acabar políticamente, y tú ves que yo no le hago un pare a esa persona, ¿tú qué pensarías de mí? ¿Creerías que yo soy leal o creerías que soy un amigo real? Eso fue lo que sucedió con María Fernanda y que el país no sabe. O sea, había alguien al lado de Mafe que me quería acabar a mí, por supuesto”.

El representante aseguró que una persona que llegó a su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, por recomendación directa de la senadora comenzó a desarrollar conductas graves en su contra.

“Una de las personas que yo recibí por recomendación de ella en mi equipo empezó a desarrollar una labor en mi UTL totalmente peligrosa, en donde si yo no tomo acciones en el asunto, yo creo que hubiera terminado en problemas legales graves”, afirmó.

Luego relató que “una vez yo me siento con ella para contarle esto, yo noto que ella no toma partido. En la demanda de pérdida de investidura que me interpusieron en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia me acusaban con falsedades de que yo le pedía dinero a miembros de mi UTL. Esa demanda, ¿tú sabes lo que implicaría? Muerte política para mí. Yo no hubiera podido aspirar más nunca ni a una junta de acción comunal”.

Polo Polo reveló que detrás de esas acusaciones estaría la misma persona recomendada por Cabal.