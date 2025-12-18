“Decidiste ser abogado de los narcoterroristas paramilitares”: Petro se despacha contra Abelardo de la Espriella

El presidente Gustavo Petro y el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, sostuvieron un fuerte enfrentamiento en redes sociales. Todo empezó cuando el aspirante a llegar a la Casa de Nariño rechazó que la escritora Laura Restrepo se negara a participar del ‘Hay Festival’ debido a la presencia de María Corina Machado.

Abelardo escribió en su cuenta de “X” (antes Twitter):

"Qué valiosa es la intelectualidad para la democracia cuando está al servicio de los ciudadanos. Qué triste es cuando termina justificando tiranías y rechazando el diálogo con heroínas como María Corina Machado. ¡Aquí se desnuda Laura Restrepo, la activista disfrazada de escritora para avalar dictaduras!“.

El presidente Petro a su vez le contestó respaldando la postura de la escritora, señalando según él, que es importante oponerse a una invasión en Latinoamérica.

“Laura Restrepo es una de las más brillantes escritoras de América Latina. Me parece que rechazar una invasión es de latinoamericanos y eso la enaltece. Es triste que parte de la intelectualidad jurídica de Colombia haya terminado defendiendo paramilitares e invasiones”, detalló el jefe de Estado.

Inmediatamente Abelardo le respondió describiéndolo como “jefe de la mafia” y quien lo había perfilado.

“Petro, Jefe de la Mafia, tú, que eres un exguerrillero impune, sigues perfilándome de “paramilitar”. Sé que es la orden que diste a contrainteligencia para montar una campaña de desprestigio en mi contra.Los oficiales Cardozo y Gelvez tendrán mucho que explicar: ¿te rinden aún informes de las operaciones Tigre y Temu?, ¿te han dicho que las búsquedas de falsos testigos en las cárceles no les han rendido frutos?, ¿te han informado que las reuniones en Valledupar, en las que ofreces el oro y el moro para ensuciarme, no han sido positivas?“, aseveró el abogado.

Como ha sido costumbre, Petro también contestó a esta publicación donde subió​ el tono e hizo fuertes aseveraciones contra el candidato presidencial de la derecha.

“No te perfilo. Decidiste ser abogado de los narcoterroristas paramilitares. Y después los traicionaste. Eso está escrito en toda la prensa nacional. ¿Dónde estaba la mafia en Córdoba? En los campesinos que asesinaban por miles o en quienes a riesgo de nuestra vida, defendíamos a nuestros campesinos? ¿Cuál el mejor abogado? ¿El de los narcoparas o el de los campesinos trabajadores? Otra vez ¿terratenientes improductivos en el poder, lavadores de dólares? O la gente trabajadora", precisó el presidente.

En un extenso mensaje, el mandatario expresó su trayectoria en la vida política comparándola con la del abogado.

“Por eso decidí y no tú, investigar a fondo y durante 10 años dscubrir los nexos políticos de tus narco defendidos con la clase política tradicional de Córdoba, de la que haces parte, de Sucre, de Norte de Santander, de Antioquia y de Bogotá, descubrí la manera como se tomaron a sangre y fuego las universidades públicas, para quitar la libertad del pensamiento y arruinarlas robándose sus presupuestos, defendiste a quienes mataban a los jóvenes y profesores en las universidades públicas, yo descubrí quienes eran esos asesinos y liberé las iniversidades, y ahora crecen esas universidades dando saber de calidad a la juventud de Colombia, la que más crece: la universidad de Córdoba, la misma que fue ensangrentada por tus narco defendidos”.