Asesinan al director de la DIAN seccional Tuluá: fue víctima de un ataque sicarial

El director de la seccional Tuluá de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fue asesinado hoy 18 de diciembre en horas de la mañan. Mientras se desplazaba en un vehículo por un barrio de la ciudad, Gilberto de Jesús Calao González fue interceptado por dos hombres en moto que se le acercarón y le dispararon en varias ocasiones, causándole la muerte.

El ataque sicarial se registró en el barrio El Jazmín, al sur del municipio, hacia las 7:15 de la mañana. Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los responsables ni las causas del crimen.

En un comunicado, la Policía Nacional afirmó que el funcionario se dirigía a su lugar de trabajo en un vehículo de su propiedad “cuando fue abordado por una motocicleta por dos sujetos, quienes lo habrían agredido con arma de fuego”.

Además, agregaron: “La Policía Nacional expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de la víctima, y reitera su compromiso de continuar trabajando por la seguridad y la convivencia ciudadana”.

La DIAN lamentó el crímen

En un comunicado, la DIAN rechazó el crimen en contra del funcionario y lamentó su fallecimiento, por el cual declaró duelo en la sede seccional de Tuluá. “Este es un momento de profundo dolor para la DIAN. La entidad ha dispuesto acompañamiento institucional para apoyar a la familia, seres queridos y equipo de trabajo del doctor Calao González en este difícil momento” señalaron.

Además, informaron un poco de la trayectoria de Calao González, quien nació en Lorica, Córdoba y era abogado de profesión con especializaciones en Administración Pública y en Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social. El funcionario hizo parte de la DIAN durante 16 años y el pasado 27 de agosto asumió la Dirección Seccional de Tuluá.

“Al interior de la entidad, es recordado como un funcionario responsable, comprometido, leal a sus convicciones, respetuoso y con un marcado don de gentes” mencionan, diciendo que destacó por su compromiso institucional y liderazgo en la entidad.