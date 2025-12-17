Petro ordena abandonar retirar a funcionarios responsables de la fiesta donde estaba el prófugo Carlos Ramón González

Recientemente salieron a la luz videos donde se ve al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, disfrutando de una parranda vallenata en la Embajada de Colombia en Nicaragua, el pasado 11 de diciembre. El hombre se muestra feliz en la celebración pese a estar prófugo de la justicia por ser el presunto ‘cerebro’ del entramado corrupto en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres (UNGRD), que sacudió al país a principios de 2024.

Su presencia en la sede diplomática, ubicada en Managua, ha generado un escándalo por el papel que tendría la embajada en la protección de un hombre que tienen circular roja de la Interpol. El evento se llevó a cabo en el Teatro Ruben Darío, en la capital de Nicaragua, y fue promocionado por la Cancillería Colombiana.

La respuesta de Petro

El presidente Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos sobre el papel del gobierno en el evento afirmando que actualmente no hay embajador de Colombia en Nicaragua, pues ese país "no dió beneplácito a la sanandresana Vilma Jay”, quien había sido designada en agosto de este año.

En el mensaje de Petro, que fue breve, declaró de forma contundente que “los responsables de la fiesta deben salir de inmediato de sus cargos”. Esto incluiría al embajador encargado de Colombia en Nicaragua, Oscar Muñoz, quien aparece en los videos bailando al lado de González.

La Cancillería abrirá investigación

En horas de la mañana de hoy miércoles, 17 de diciembre, El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que “se ha instruido a la Oficina de Control Disciplinario Interno asumir de manera inmediata, la apertura de una investigación disciplinaria a fin de establecer las posibles responsabilidades del Encargado de Negocios a.i. y/o demás funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua”.

Además, solicitaron a la Procuraduría que asuma una investigación al respecto para determinar los hechos y responsables de este evento y de la presencia del exdirector del Dapre, quien actualmente cuenta con una orden de extradición que en agosto fue ne denegada por Nicaragua.