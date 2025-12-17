Ya se conoce la condena en contra del joven de 16 años que asesinó a Jean Claude Bossard al norte de Bogotá

La justicia ya tomó una decisión sobre el menor de 16 años que asesinó a Jean Claude Bossard al norte de Bogotá en un intento de hurto el pasado 2 de diciembre. La Fiscalía entregó detalles sobre lo encontrado en las investigaciones y privó de la libertad al menor por el asesinato del joven frencés.

Un juez de conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) sancionó al menor de edad por tres de los cuatro delitos que le fueron imputados tras la captura en flagrancia. La decisión precisa que el joven infractor deberá permanecer 7 años y 6 meses privado de libertad en un centro de atención especializada por los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones; y tentativa de hurto calificado, las tres conductas agravadas.

La Fiscalía también informó que en la investigación se conoció que el adolescente que se movilizaba con otra persona en una motocicleta con placas falsas, abordó a la víctima, en el momento que transitaba por una vía pública de barrio Chicó Navarra, con la intención de despojarla de sus pertenencias.

Ahora bien, con respecto al delito de falsedad marcaria, que no fue aceptado por el menor, se conoció que el proceso seguirá de forma independiente. Ahora bien, es importante mencionar que esta sentencia es de primera instancia y si la defensa del menor lo considera puede apelar en su contra.

El menor de 16 años tenía anotaciones por otros delitos

De igual forma, la Fiscalía aseguró que en el sistema penal se encontraron varias anotaciones en contra de este adolescente por los delitos de hurto calificado y hurto agravado, por lo que la defensa de la victima no entiende por qué estaba en libertad.

Sumado a esto, el mismo ente aseguró que están revisando las cámaras de seguridad del sector con el fin de verificar si el joven habría hecho parte de algún otro acto delictivo en la zona en días anteriores, teniendo en cuenta que actuaba bajo una banda que ya estaba identificada en el barrio.

La banda de la ‘moto naranja’ ya había sido identificada

El alcalde Carlos Fernando Galán admitió que había solicitado reforzar la vigilancia y que la motocicleta ya estaba en el “radar” policial. El mandatario también denunció un déficit crítico de seguridad en Bogotá. Con menos de 16.000 policías (por debajo de 200 por cada 100.000 habitantes), la ciudad enfrenta una carencia de personal.

Sin embargo, el problema, según Galán, se agrava por el marco legal: las normas actuales están permitiendo la puesta en libertad de delincuentes armados recién capturados. Específicamente, en casos de hurto de vehículos, el 70 % de los capturados quedan libres.

Asimismo, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, reconoció un enfrentamiento previo con los asaltantes el 10 de noviembre y la posterior activación de “planes especiales”.

Andrés Ardila Vega, edil de Usaquén, había hecho pública la presencia de la moto 18 días antes del crimen, una alerta que, en sus palabras comentó en X: “Es frustrante haber denunciado y que no haya trascendido para que las autoridades investigaran y dieran con su paradero”.

Por otro lado, el coordinador de Zona Segura Usaquén, Hernán Castro, se sumó a esto, confirmando a Noticias Caracol que la misma motocicleta estuvo involucrada en atracos a un restaurante y a un joven en octubre y noviembre.