Un adolescente de 17 años fue condenado a seis años de prisión por el régimen de Maduro

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela está empezando a sobrepasar límites que, para varios líderes opositores, ameritan una intervención urgente por parte de la comunidad internacional. Desde el vecino país denuncian que Gabriel José Rodríguez Méndez, un joven de 17 años, fue sentenciado a seis años de cárcel por delitos de terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas. Lo más grave del caso es que la condena se habría dado sin pruebas claras en su contra.

El Comité por la Libertad de los presos Políticos en Venezuela denunció en su cuenta de X que el juicio en el que el menor de edad fue judicializado como un adulto tuvo varias irregularidades, siendo ese detalle uno de los más graves. Según informaron, la detención de Gabriel José se dio de manera arbitraria el 9 de enero del 2025 y hasta el 16 de diciembre fue condenado sin ningún tipo de prueba.

El Comité también denuncia que “durante su reclusión, Gabriel enfermó gravemente: infección pulmonar, fiebre, llagas bucales, además de ansiedad y depresión, afectaciones que constituyen una violación a su derecho a la integridad personal“.

Ahora bien, según el marco jurídico venezolano y las leyes de protección a la niñez, la sentencia impuesta a Gabriel José "viola de forma flagrante el principio del interés superior del niño (artículo 8 de la LOPNNA), que obliga al Estado a priorizar la protección, educación y desarrollo integral de los adolescentes por encima del castigo. También vulnera el derecho a la libertad personal (artículo 33), al derivarse de una detención arbitraria, y el derecho a la educación (artículo 37), al interrumpir y obstaculizar su proyecto académico y universitario".

Pese a la injusta condena y a llevar casi un año recluido, Gabriel José logró culminar su bachillerato estando privado de libertad y fue admitido para iniciar estudios de Ingeniería Civil en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Precisamente, buscando que queden en libertad para que retome su vida y sus sueños, desde Venezuela solicitan ayuda internacional para que se de la liberación del menor de 17 años.