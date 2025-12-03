El menor capturado por el crimen de Jean Claude Bossard aceptó los cargos que se le imputaron

Las autoridades informaron que el menor de 16 años que fue capturado tras el asesinato del joven francés Jean Claude Bossard en el norte de Bogotá aceptó tres de los cuatro cargos que le fueron imputados. Además, el juez de control de garantías le impuso medida de internamiento, teniendo en cuenta que al ser menor de edad no puede ir a la cárcel.

La Fiscalía le había imputado los delitos de homicidio, hurto, falsedad marcaria y porte y tráfico de armas de fuego; en medio de la audiencia el menor de 16 años, señalado de cometer el homicidio de Jean Calude Bossard, solamente aceptó los delitos de homicidio, hurto y porte y tráfico de armas de fuego.

En medio de la audiencia la Fiscalía presentó vídeos de cámaras de seguridad y testimonios del homicidio con el fin de demostrar la participación del menor en el asesinato del joven francés en Bogotá, por lo que el juez de control de garantías le impuso medida de internamiento en un centro de menores, con el fin de que esté privado de la libertad mientras avanza el proceso.

El menor de 16 años tenía anotaciones por otros delitos

De igual forma, la Fiscalía aseguró que en el sistema penal se encontraron varias anotaciones en contra de este adolescente por los delitos de hurto calificado y hurto agravado, por lo que la defensa de la victima no entiende por qué estaba en libertad.

Sumado a esto, el mismo ente aseguró que están revisando las cámaras de seguridad del sector con el fin de verificar si el joven habría hecho parte de algún otro acto delictivo en la zona en días anteriores, teniendo en cuenta que actuaba bajo una banda que ya estaba identificada en el barrio.

La banda de la ‘moto naranja’ ya había sido identificada

El alcalde Carlos Fernando Galán admitió que había solicitado reforzar la vigilancia y que la motocicleta ya estaba en el “radar” policial. El mandatario también denunció un déficit crítico de seguridad en Bogotá. Con menos de 16.000 policías (por debajo de 200 por cada 100.000 habitantes), la ciudad enfrenta una carencia de personal.

Sin embargo, el problema, según Galán, se agrava por el marco legal: las normas actuales están permitiendo la puesta en libertad de delincuentes armados recién capturados. Específicamente, en casos de hurto de vehículos, el 70 % de los capturados quedan libres.

Asimismo, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, reconoció un enfrentamiento previo con los asaltantes el 10 de noviembre y la posterior activación de “planes especiales”.

Andrés Ardila Vega, edil de Usaquén, había hecho pública la presencia de la moto 18 días antes del crimen, una alerta que, en sus palabras comentó en X: “Es frustrante haber denunciado y que no haya trascendido para que las autoridades investigaran y dieran con su paradero”.

Por otro lado, el coordinador de Zona Segura Usaquén, Hernán Castro, se sumó a esto, confirmando a Noticias Caracol que la misma motocicleta estuvo involucrada en atracos a un restaurante y a un joven en octubre y noviembre.