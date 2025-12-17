Así fue como cayó ‘Luis Maracucho’, cabecilla del ‘Tren de Aragua’ en Chapinero

Mediante orden judicial, fue capturado alias ‘Luis Maracucho’, identificado como el presunto cabecilla de esta estructura criminal en Chapinero, cargo que habría asumido tras la captura de alias ‘Jhonatican’. De acuerdo con la investigación, el señalado sería responsable de coordinar la distribución y venta de estupefacientes como marihuana, base de coca y 2CB en sectores estratégicos de la localidad, entre ellos el Parque Los Hippies.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, explicó que ‘Luis Maracucho’ habría ordenado el uso de fachadas de domiciliarios en motocicleta para el transporte y comercialización de drogas. Además, estaría involucrado en la extorsión a establecimientos comerciales y vinculado a dos homicidios ocurridos en febrero y agosto en los barrios Villa del Cerro y Pardo Rubio.

Durante el procedimiento, el capturado intentó evadir a las autoridades utilizando documentación falsa, sin éxito. Según confirmó el general Cristancho, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por los delitos de homicidio agravado, tráfico de estupefacientes, tráfico y porte de armas de fuego, y concierto para delinquir con fines extorsivos.

Revendedores de pasajes de TransMilenio fueron trasladados a centros de protección

La Policía de Bogotá realizó el traslado a Centros Transitorios de Protección (CTP) de seis personas que fueron sorprendidas revendiendo pasajes de TransMilenio de manera irregular en la estación Las Nieves, en el centro de la ciudad.

El procedimiento fue adelantado por la Policía de Bogotá en articulación con el Distrito, como parte de las intervenciones permanentes que se vienen desarrollando para enfrentar la reventa de pasajes, una práctica irregular conocida como elusión, que consiste en ingresar al sistema sin una validación oficial de la tarifa. Una conducta que afecta la sostenibilidad financiera del sistema de transporte masivo y genera riesgos para la seguridad y la convivencia ciudadana.

A los seis individuos se les aplicaron las medidas correctivas correspondientes y fueron puestos a disposición de las autoridades en los Centros Transitorios de Protección, conforme a lo establecido en la Ley 1801 de 2016.

La identificación y traslado de estos revendedores se da en el marco de una investigación que vienen adelantando las autoridades en contra de una estructura que viene operando en el centro de la ciudad con la reventa de pasajes.