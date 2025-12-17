“Asesina de las frambuesas”: así fue como medios británicos registraron la captura de Zulma Guzmán

Foto de Zulma Guzmán señalada por la Fiscalía de coordinar el envío de frambuesas con talio que causaron la muerte de dos niñas en Bogotá,.

En las últimas horas se ha dado a conocer que Zulma Guzmán, la mujer señalada de presuntamente envenenar a dos niñas en Bogotá a través de frambuesas con talio, fue capturada en la ciudad de Londres, Inglaterra.

Todo parece indicar que la captura se dio en la mañana del martes 16 de diciembre, cuando las autoridades inglesas fue rescatada del río Támesis, al oeste de Londres, según​ parece en un intento de suicidio.

No obstante, la mujer fue llevada a un centro hospitalario donde según reportó el diario Daily Mail, las heridas no son de gravedad, por lo que no representan un riesgo para su vida, de esta manera se espera en las próximas horas, hacer oficial la captura.

Precisamente la prensa británica le hizo un fuerte cubrimiento al caso, donde llamó ​la atención los calificativos utilizados y los detalles de la vida de Gúzman en suelo inglés

El medio The Sun utilizó en su portada el título de la “Asesina de frambuesas”, explicando en la situación en la que fue rescatada.

El diario Metro, señaló que la mujer estaba siendo rastreada por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA), en coordinación con autoridades internacionales luego de que se emitiera desde Colombia circular roja de la Interpol.

Los medios de comunicación mencionados anteriormente han señalado la hipótesis de las autoridades colombianas, donde consideran que el crimen de las niñas se debió a un acto de venganza, luego de que Zulma Guzmán tuviera una relación amorosa con el padre de una de las víctimas.

Incluso, revelaron que la mujer había recorrido Argentina, Brasil y España, antes de llegar a Londres el pasado 11 de noviembre. Tras su captura, la autoridades inglesas esperan que la mujer avance en su estado de salud y según la prensa, podría ser puesta bajo custodia ante los magistrados de Westminster para una audiencia de extradición.