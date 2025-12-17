Zulma Guzmán, señalada de envenenar a dos menores con talio, permanece hospitalizada en estado crítico en Londres

Zulma Guzmán Castro, señalada de enviar las frambuesas envenenadas con talio y por las que murieron dos niñas. (Fotos: Captura de pantalla - Freepik)

La situación médica de la empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro es el factor que, hasta el momento, mantiene en vilo su proceso de judicialización en el Reino Unido. Tras ser sacada con vida de las aguas del río Támesis, en Londres, la información proveniente de fuentes oficiales y medios de comunicación confirman que su condición clínica es de especial cuidado, lo que ha postergado los trámites inmediatos de su extradición hacia Colombia.

¿Cuáles son las versiones encontradas sobre su evolución médica?

Aunque en las primeras horas posteriores al rescate los reportes de la Policía Metropolitana de Londres indicaban que las heridas de la mujer de 50 años no ponían en riesgo su vida, el panorama ha cambiado con el paso de las horas. Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, informó que Guzmán se encuentra actualmente en estado de inconsciencia en un centro asistencial de la capital británica.

Debido a esta situación, el equipo médico que la asiste mantiene un monitoreo constante para lograr su estabilización, condición indispensable para que las autoridades locales puedan proceder con la notificación formal de su captura.

Las circunstancias del hallazgo

El incidente que derivó en su hospitalización ocurrió ayer en la mañana del 16 de diciembre. Según los registros de la Unidad de Policía Marina y el diario Daily Mail, una llamada de emergencia alertó a las 6:45 a. m. sobre una persona en peligro cerca del puente Battersea. Tras ser extraída del agua a las 07:14 a. m., la identidad de Guzmán fue verificada, estableciendo que sobre ella pesaba una circular roja de Interpol emitida por la Fiscalía General de la Nación.

Guzmán había ingresado a territorio británico el pasado 11 de noviembre, luego de un periplo que incluyó países como Argentina, Brasil y España. Su salida de Colombia se produjo poco después de que se iniciaran las investigaciones por el fallecimiento de dos niñas en el barrio Rosales de Bogotá, ocurrido en abril de 2025 tras la ingesta de alimentos contaminados con talio.

El futuro del proceso judicial

La Fiscalía colombiana sostiene que Guzmán fue la presunta coordinadora del envío de frambuesas con el metal tóxico, basándose en registros de llamadas, testimonios de domiciliarios y evidencias de compra de los productos. Por su parte, la defensa de la empresaria ha sostenido en escenarios previos que ella posee pruebas que demostrarían su inocencia y que su viaje a Europa tenía fines académicos.

Hasta hace unos momentos, Laura Sarabia, embajadora en Reino Unido, indico que la captura no se ha hecho efectiva por las normas del país británico y el estado de salud de la empresaria.

“La señora se encuentra en un hospital en este momento y no ha sido capturada. Según las leyes británicas, se debe esperar a que sea dada de alta en el hospital donde se encuentra para que la judicialicen. Una vez pase eso, será puesta a disposición de las autoridades”, mencionó Sarabia al diario El Tiempo.

Por lo que, el inicio formal de la extradición depende estrictamente de su recuperación. Una vez recupere la consciencia y reciba el alta médica, la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido notificará la orden internacional en su contra. A partir de ese momento, se activarán los canales diplomáticos para que Zulma Guzmán regrese al país a responder por los cargos que se le imputarán.