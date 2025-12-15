Zulma Guzmán reveló que compraba frambuesas en los días que ocurrió el crimen de las niñas envenenadas por talio

Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa de enviar las frambuesas envenenadas con talio y la muerte de dos niñas en Bogotá. (Foto: tomada de redes sociales)

Las autoridades siguen tras la búsqueda de Zulma Guzmán, la mujer que es señalada por la Fiscalía de presuntamente envenenar a dos niñas en Bogotá con un metal llamado talio, a través de unas frambuesas. Precisamente en las últimas horas, la empresaria dio una entrevista al medio de comunicación Focus Noticias donde reveló detalles poco conocidos de los hechos a los que está siendo vinculada.

En una primera medida, la mujer fue tajante en afirmar que es inocente, razón por la cual decidió conceder una entrevista para según ella limpiar su imagen.

No obstante, lo que llamó​ la atención fueron sus declaraciones al confirmar que si era una compradora habitual de frambuesas durante su estadía en Colombia. Incluso aseguró que probablemente compró esta fruta para cuando ocurrieron los hechos mencionados.

“Lo que vi es que están diciendo que yo compré frambuesas en los días antes de irme y que eso hace parte de lo que demuestra que yo soy culpable. Eso me sorprende porque puede haber miles de personas que compraron frambuesas en esas fechas, en esos dos meses”, declaró Guzmán quien agregó que este elemento hacía parte de su dieta.

A la pregunta de si compró frambuesas días antes del crimen, expresó para el medio Focus Noticias:

“Muy seguramente, yo lo hacía todo el tiempo”.

Domiciliario y la aplicación por donde se enviaron las frambuesas

En cuanto a la plataforma de domicilios y el hombre que llevó las frambuesas que acabarían con la vida de las niñas, Zulma Guzmán dejó claro que tiene todos los envíos registrados en su cuenta, por lo que las autoridades pueden verificar.

“Debe de estar todo en mi cuenta, debe estar mi historial de años y todo lo que consumía yo;prácticamente todo mi mercado lo hacía por ahí”, declaró.

Por ahora se desconoce el lugar en el que se encuentra Zulma Guzmán, ya que las autoridades han emitido una orden de Interpol para dar con su paradero.