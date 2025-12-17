Policía Nacional informó que tiene ubicada a Zulma Guzmán en Londres para proceder a su captura por muerte de dos menores de edad con talio

Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa de enviar las frambuesas envenenadas con talio y la muerte de dos niñas en Bogotá. (Foto: tomada de redes sociales)

La Policía Nacional de Colombia, a través de la DIJIN – OCN INTERPOL, y en coordinación con las autoridades del Reino Unido, logró la ubicación de Zulma Guzmán Castro, quien es requerida por la justicia colombiana por su presunta responsabilidad en el homicidio de dos menores de edad en Bogotá, ocurrido mediante envenenamiento con talio.

De acuerdo con la información oficial, la mujer fue localizada en el oeste de Londres, gracias a la Notificación Roja de INTERPOL emitida en su contra, mecanismo que permite a los países miembros alertar sobre personas buscadas por delitos graves.

Las autoridades colombianas informaron que, tras la ubicación, se encuentran a la espera de lo que determinen las autoridades judiciales del Reino Unido respecto a los procedimientos de retención y eventual captura, conforme a la legislación local y los acuerdos de cooperación internacional.

Ubican en Londres a mujer buscada por Interpol por el homicidio de dos menores en Bogotá

El caso por el que es requerida Guzmán Castro causó conmoción en el país, debido a la gravedad de los hechos y a la forma en que se habría cometido el crimen, utilizando talio, una sustancia altamente tóxica.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la cooperación internacional y la lucha contra la impunidad, destacando que este resultado es producto del trabajo conjunto entre organismos de investigación criminal y agencias policiales extranjeras.

En las próximas horas se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades británicas sobre los pasos a seguir dentro del proceso judicial.