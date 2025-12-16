El Centro Democrático publica resultados de las encuestas que dieron como ganadora a Paloma Valencia: Así quedó María Fernanda Cabal

Este martes 16 de diciembre, el Centro Democrático (CD) publicó las fichas técnicas y resultados de las dos encuestas que realizó para definir a su candidata presidencial. Esto como respuesta a lo solicitado por María Fernanda Cabal, una de las tres precandidatas que concursó por representar al partido en las elecciones de 2026.

“El Centro Democrático, en un ejercicio de transparencia, entrega a la opinión pública las fichas técnicas y resultados de los estudios realizados por CADEM y Panel Ciudadano para escoger a la candidata a la Presidencia del Partido“, dijeron en una publicación en X.

El primer sondeo

En la primera encuesta, llevada a cabo por la firma chilena CADEM, se tuvo una muestra de 2.109 entrevistas virtuales autoadministradas a personas de todo el país y de la población en general, no solo militantes del CD.

Este estudio reveló que ante la pregunta: “En caso de presentarse una consulta interna para escoger al candidato presidencial del Centro Democrático ¿por cual de las siguientes candidatas votaría usted?“, el 64 % de los participantes respondió ‘no sabe, no responde’. De la muestra restante, un 17 % eligió a Paloma Valencia, un 11 % a María Fernanda Cabal y un 8 % Paola Holguín.

EL sondeo de Panel Ciudadano

La segunda metodología se llevó a cabo desde el 1 de diciembre con la empresa, también chilena, Panel Ciudadano, que consultó a 5.000 militantes activos del CD y recibió 2.323 respuestas y 2.255 votos divididos de la siguiente manera:

Paloma Valencia recibió 1.057 votos, equivalentes al 46 %; María Fernanda Cabal recibió 651 votos, es decir, el 37,7 %; y Paola Holguín obtuvo 367 votos, que corresponden al 16,3 %.

Los pedidos de María Fernanda Cabal y Miguel Uribe

Con estos resultados, el Centro Democrático constató la candidatura de la senadora Paloma Valencia ante las solicitudes realizadas por dos personas que fueron precandidatas.

María Fernanda Cabal, después del evento donde se dio a conocer el triunfo de Valencia, dijo: “la idea es que nos muestren cómo fue todo el proceso, queremos saber, queremos aprender. Tenemos tanta gente con tantas expectativas que lo mínimo que queremos es que haya cualquier fractura. Queremos seguir unidas, las tres”.

Por su parte, Miguel Uribe Londoño, quien fue expulsado de la contienda por la candidatura del Centro Democrático poco antes de que empezaran las encuestas, se unió a la petición diciendo en X: “Ayer, era exagerado y problemático pedir auditoría y publicación de resultados. Hoy, es urgente. El problema nunca fue la encuesta, fue la verdad.”

Ahora, la carrera continúa para Paloma Valencia que se encamina a la primera vuelta presidencial. En los próximos meses aún qué candidatos quedan en firme, cuales se retiran y cuales surgen de las consultas interpartidistas de cara a reemplazar el gobierno de Gustavo Petro.