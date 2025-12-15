Partido político le daría aval a Daniel Quintero de ser candidato presidencial, pese a estar inhabilitado

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero, podría revivir políticamente en las últimas horas, luego de que se confirmara que el partido AICO (Autoridades Indígenas de Colombia), le daría su aval para que sea candidato presidencial en las elecciones de 2026.

Sin embargo, es importante señalar que el político antioqueño tiene bastantes dificultades jurídicas para llevar a cabo su candidatura, luego de que la Registraduría lo inhabilitara por haber participado ya en la consulta interpartidista del Pacto Histórico en el mes de octubre.

Si bien, él anunció su retiro días antes de los comicios, para la ley colombiana, hay inhabilitación así​ no haya participado o terminara derrotado, como también fue la ocasión. En ese sentido, las autoridades electorales tomaron la decisión​ de inhabilitarlo para inscribirse como candidato a la presidencia de la República por otro partido o por firmas.

Daniel Quintero ha asegurado que su inscripción inicial fue sin su autorización efectiva y ha emprendido acciones legales (como acciones de tutela ) para revertir la decisión y defender su derecho a ser candidato. No obstante, hasta la fecha, la postura de las entidades electorales ha sido restrictiva.

Quintero había recibido varios golpes por parte de la Registraduría Nacional que le negó en varias instancias inscribir su comité de recolección de firmas “Reset Total contra el Narco y los Corruptos” argumentando que Quintero ya había participado en la consulta popular del 26 de octubre.

“Quiero darle las gracias a las autoridades indigenas. Mientras el uribismo y Abelardo de la Espriella ha hecho de todo para sacarme del camino a la presidencia, mientras las élites corruptas nos gritan fuera indiamenta, son las autoridades indígenas las que me abren las puertas a la democracia. Vamos a estar a la altura de esta confianza que hoy me dan”, expresó Quintero.