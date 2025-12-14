Petro se despachó contra el ELN por paro armado y dijo que la orden a la Fuerza Pública es atacar a esa guerrilla

Durante la mañana de este 14 de diciembre, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) entre este domingo y el próximo miércoles 17 de diciembre.

En efecto, ese grupo armado ilegal había señalado que llevará a cabo este paro armado a raíz de las supuestas alianzas del Estado colombiano con grupos paramilitares y “la agresión imperialista” que está sufriendo Latinoamérica por parte del gobierno de Estados Unidos.

Pues bien, el presidente Petro consideró que estas amenazas no afectan a su homólogo estadounidense Donald Trump, sino al pueblo colombiano.

“Nunca entendió el ELN que lo más revolucionario que podía hacer, era juntar en la práctica el amor eficaz de Camilo Torres Restrepo con la paz del país. No comprendió que ascendía la conciencia popular y que su papel no era estar con las mafias mexicanas y albanesas sino con el pueblo de Colombia”, anotó el presidente Petro en un trino publicado en la mañana de este 14 de noviembre.

Petro le pide a la gente celebrar la Navidad sin miedo

Así mismo, el jefe de Estado hizo una reivindicación de la Gran Colombia, que en su momento agrupaba a los territorios de lo que hoy es Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. En ese sentido, el primer mandatario colombiano señaló que ese proyecto se puede levantar como una “confederación moderna” en tanto haya paz en el Caribe.

“El proyecto de entregar la revolución al narcotráfico, es irreversible y dañino. La orden dada a la fuerza pública de Colombia es atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa. Al pueblo de Colombia le solicito en todos los lugares del territorio nacional salir a la fiesta de navidades sin miedo. El miedo paraliza y no nos dejaremos amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos vestidos de revolucionarios. El dueño de Colombia es el pueblo de Colombia", concluy{o el presidente Petro en su trino.