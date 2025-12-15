Las lujosas propiedades declaradas en extinción de dominio y que pertenecían a las bandas ‘La Oficina’ y ‘Caicedo’

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuentadel posible origen ilícito o del uso ilegal de 18 bienes que pertenecerían a las estructurasdelincuenciales conocidas como ‘La Oficina’ y ‘Caicedo’, que tienen injerencia en Medellínyotros municipios de (Antioquia).

Las propiedades, que superan en valor los 3.460 millones de pesos, habrían sido adquiridasen gran parte con recursos provenientes del tráfico de estupefacientes, cobrodeextorsiones, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y concierto para delinquir. Además, estarían a nombre de familiares y personas cercanas a dos de los señaladoscabecillas de los grupos delictivo.

En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominioimpuso sobre los activos medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargoy secuestro.

Extinción de dominio a predios pertenecientes a bandas criminales de Medellín. Foto: Fiscalía

Entre los bienes afectados hay 15 inmuebles, representados en apartamentos, parqueaderos y un lote rural, ubicados en Medellín, Envigado, Sabaneta y El Retiro(Antioquia) y Cartagena (Bolívar). A esto se suman 3 vehículos que presuntamente fueronutilizados para apoyar la movilidad y logística criminal.

Extinción de dominio a bienes de las bandas criminales 'La Oficina' y 'Caicedo'. Foto: Fiscalía

Fiscalía identifica a dos hermanos señalados de ocultar en criptoactivos y billeteras virtuales dineros ilícitos del ‘Tren de Aragua’

Las maniobras ilícitas a las que habrían recurrido los hermanos Félix Eduardo y Félix Alfredo Herrera Durán para darle tránsito a los dineros ilícitos de la estructura delincuencial conocida como ‘Tren de Aragua’ fueron identificadas por la Fiscalía General de la Nación, gracias a la articulación de capacidades con la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA.

Durante los últimos dos años, estas personas presuntamente captaron, transformaron, movieron y ocultaron en criptoactivos y billeteras virtuales recursos ilícitos producto de sicariatos, venta de estupefacientes al menudeo y cobro de extorsiones en Bogotá, Medellín (Antioquia) y Cúcuta (Norte de Santander).

Adicionalmente, son señalados de usar dos casas de cambio que no tenían permisos de funcionamiento ni autorización de la Superintendencia Financiera para darle tránsito a altas sumas de dinero en efectivo, mediante operaciones fraccionadas y transacciones internacionales con el supuesto de que se tratarían de remesas.

En ese sentido, Félix Eduardo sería el responsable de movilizar más de 11.270 millones de pesos, a través de un banco colombiano, dos billeteras digitales y una plataforma de criptomonedas. En total se le atribuyen 1.938 actividades comerciales y financieras. Entre tanto, Félix Alfredo Herrera Durán estaría implicado en la administración de 4.500 millones de pesos, los cuales fueron invertidos en criptoactivos o transferidos de manera fragmentada.