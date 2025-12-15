Paro Armado: ELN atacó la subestación de Policía de Cuatro Vías en La Guajira: Hubo enfrentamientos con el ejército

Este domingo 14 de diciembre, La Guajira vivió momentos de alta tensión tras una serie de hechos relacionados con el ELN en el sur del departamento. En la madrugada, una subestación de Policía en el municipio de Maicao fue atacada por presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional. En el momento del ataque, un grupo del Ejército Nacional se encontraba en la zona y ayudó a la policía a repeler el ataque, que solo dejó daños materiales en las instalaciones.

El ataque a la subestación se enmarca dentro de una serie de incidentes que ocurrieron en diferentes puntos de La Guajira, generando alarma en la comunidad y entre las autoridades locales. El ELN, que recientemente había anunciado un paro armado en varias regiones del país, parece haber intensificado sus actividades en la región, lo que ha activado los protocolos de seguridad en todo el departamento.

ELN intensifica acciones en La Guajira: ataque en Maicao, bus baleado y vehículo sospechoso en Riohacha

El primer incidente se registró en la vía Fonseca–Barrancas, a la altura de la curva de Carretalito, donde fue encontrada una camioneta blanca atravesada en la carretera. Según versiones preliminares, los ocupantes de la camioneta fueron retenidos por sujetos armados, quienes introdujeron un supuesto cilindro bomba en el vehículo, con letreros que hacían alusión al ELN. Las autoridades activaron inmediatamente los protocolos de seguridad y la Fuerza Pública se desplegó en la zona.

Simultáneamente, un bus intermunicipal que cubría la ruta Fonseca–Barrancas fue atacado con disparos provenientes de una zona enmontada. El conductor, al percatarse de la situación, decidió regresar a Fonseca junto con los pasajeros. Las autoridades locales, con el apoyo del Ejército Nacional, acordonaron la zona para asegurarla y realizar un análisis de los hechos.

Hallazgo de camión sospechoso en Riohacha

En la mañana de este lunes 15 de diciembre, un nuevo incidente elevó la alarma en el sector de Cuatro Vías, en Riohacha, donde fue detectado un camión Chevrolet blanco con placas venezolanas, procedente del estado Lara. La presencia prolongada de este vehículo en la avenida Los Estudiantes, en la carrera 15, provocó la preocupación de los residentes y transeúntes. Las autoridades locales, conscientes del contexto de tensión en la región, activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

El camión, con carrocería de madera, fue inspeccionado por unidades de la Policía Nacional, personal especializado en explosivos y expertos en antinarcóticos para determinar si representaba alguna amenaza. La posible relación entre el camión y el ELN generó especulaciones, ya que la zona ha sido escenario de múltiples hostigamientos y ataques perpetrados por grupos armados ilegales en los últimos días.

Protocolos de seguridad y respuesta del Gobierno

Ante estos eventos, las autoridades de La Guajira continúan con las alertas activadas y han establecido un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones de seguridad en las vías del departamento. El gobernador de La Guajira, junto con las autoridades locales, ha insistido en la importancia de mantener la calma y seguir las recomendaciones de seguridad, mientras se refuerzan los operativos de control en puntos estratégicos.

El ELN, conocido por su actividad armada en varias zonas del país, continúa con su paro armado, que ha afectado a diferentes departamentos, incluyendo Santander, Antioquia y La Guajira. Las autoridades nacionales y locales trabajan en conjunto para garantizar la seguridad de los ciudadanos y contrarrestar las acciones de estos grupos armados ilegales.