Embajada de Estados Unidos en Colombia rechazó el paro armado del ELN: “Es inaceptable e ilógico”

El paro armado decretado por la guerrilla del ELN en varios municipios del país, ha generado un rechazo generalizado por parte de sectores políticos incluídos los afines al Gobierno Nacional y la oposición. La medida que inició el domingo 14 de diciembre a las 6:00 am y se extendería hasta el miércoles 17 del mismo mes, hizo que la Embajada de Estados Unidos en Colombia se expresara.

Y es que el consulado norteamericano se refirió​ al motivo del paro por parte de la insurgencia, donde de acuerdo al comunicado de la guerrilla, la restricción se debe a las “amenazas de intervención imperialista” por parte de los Estados Unidos, en lo que denominaron un “Plan Neocolonial de Trump”.

Al respecto, desde la Embajada rechazaron el paro argumentando:

“Expresamos nuestro contundente rechazo a las reiteradas amenazas del grupo narcoterrorista ELN, que continúa con el narcotráfico, los ataques, y el abuso del digno pueblo colombiano. Pretenden protestar por los derechos de los colombianos, cuando lo cierto es que el mismo pueblo colombiano sufrirá, como siempre. Es inaceptable e ilógico”, dice el escrito.

Además, desde el consulado llamó la atención su espaldarazo al gobierno de Gustavo Petro en relación a combatir estas estructuras criminales. Esto luego de las tensiones que hay entre ambos mandatarios.

“Reiteramos nuestro firme apoyo al Gobierno Nacional, a la valiente fuerza pública y a todos los colombianos en la lucha contra los grupos armados ilegales y en la defensa de nuestros valores democráticos compartidos”.

Petro ordena a la Fuerza Pública frenar paro armado del ELN

Por su parte, el presidente Gustavo Petro e pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) asegurando que este tipo de acciones no constituyen amenazas contra gobiernos extranjeros sino contra Colombia y su proyecto político.

“Estas no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia y al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia”, afirmó el jefe de Estado en su mensaje público, en referencia al comunicado difundido por el grupo armado.

En su declaración, el mandatario señaló que el ELN “nunca entendió que lo más revolucionario que podía hacer era juntar en la práctica el amor eficaz de Camilo Torres Restrepo con la paz del país”, y agregó que la organización no comprendió que “ascendía la conciencia popular y que su papel no era estar con las mafias mexicanas y albanesas sino con el pueblo de Colombia”.