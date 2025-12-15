ANT le entregó a campesinos un predio que era ocupado irregularmente por sociedad del expresidente Álvaro Uribe

Un predio de aproximadamente ocho hectáreas que antes hizo parte de la finca El Ubérrimo, propiedad de Álvaro Uribe, quedó en manos de los campesinos después de un proceso judicial que declaró al terreno como baldío del Estado y ordenó su reasignación por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Lea también: Fallo ordena a Gustavo Petro a retractarse de acusaciones contra la familia del senador estadounidense Bernie Moreno

La Asociación Baluarte Campesina Juana Julia Guzman del municipio de San Carlos, Córdoba, recibió el predio ‘El Laguito II’ para avanzar en sus proyectos agricultores. Aunque ya se les había entregado provisionalmente en 2023, ahora tienen oficialmente la propiedad sobre esas tierras.

El camino jurídico del predio ocupado

La ANT señaló que estos terrenos habían sido ocupados y explotados ilegalmente por la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pese a que eran baldíos de la nación. Según información de la W Radio, Lilia María Rodríguez, subdirectora de acceso a tierras de la entidad, afirmó: “La entrega de este predio a familias campesinas simboliza un acto de justicia, porque representa la recuperación de baldíos del Estado que fueron indebidamente apropiados mediante maniobras jurídicas por grandes empresas y clanes políticos”.

El proceso jurídico de ‘El Laguito II’ inició en 2018, cuando la sociedad de Uribe solicitó convertirse en propietaria del bien argumentando posesión por años. Sin embargo, en 2019 un juez reconoció el predio como baldío y pidió a la ANT llevar a cabo un proceso de clarificación.

Años después, en 2022, el representante legal de la Sociedad El Ubérrimo devolvió voluntariamente ‘El Laguito ll’. En 2023, se hizo la entrega provisional del predio a la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán, de Córdoba, quienes empezarona cultivar arroz, plátano y yuca en sus tierras. Ahora, les pertenece legalmente y podrán acceder a créditos y proyectos productivos.