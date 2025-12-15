Gabriel Boric cumplió con protocolar llamado a José Antonio Kast: La izquierda le da la bienvenida al poder a la derecha en Chile

“Le presento mis felicitaciones, ha tenido un triunfo claro, ha sido electo Presidente de la República de Chile y eso es una gran responsabilidad”, fueron las primeras palabras que Gabriel Boric le dijo a José Antonio Kast durante la tarde de este domingo 14 de diciembre, al cumplir con el tradicional llamado telefónico del mandatario a quien fue elegido para presidir el país desde el 11 de marzo de 2026.

En la llamada, Boric le señaló a Kast que la responsabilidad del cargo se debe “abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho trabajo, y quiero que sepa que como exPresidente de la República siempre estaré a disposición para colaborar con los destinos de la patria”.

Invitación a La Moneda y solicitud de una “transición ordenada y respetuosa”

Por su parte, Kast agradeció el llamado recordando cuando hace cuatro años perdió la segunda vuelta ante Boric, agregando además su solicitud de que el traspaso de mando sea ordenado.

“Que sea una transición muy ordenada, respetuosa, y por supuesto si el 11 de marzo juro como corresponde, después del 11 de marzo me interesaría mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país, le quiero agradecer este llamado y también la posiblidad de encontrarnos para poder conversar en privado de como hacer la mejor transición que se pueda”, indicó.

Finalmente, Boric invitó a Kast a La Moneda este lunes, con quien se reunirá cerca de las 11:30 horas, tal como estaba estipulado en la agenda del Presidente.

“Puede venir con quienes estime conveniente y poner todo a disposición para que el traspaso sea constitucional, que no le quepa duda que Chile es más grande ue usted y yo y se construye en base a lo que hemos hecho otros antes”, apuntó el mandatario.