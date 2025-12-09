La JEP calificó el ataque a la Unión Patriótica como un genocidio: imputaron a cinco altos mandos retirados del Ejército por el caso

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó un fallo histórico en medio del caso de la Unión Patriótica (UP) y, por primera vez, oficialmente lo calificaron como un genocidio en contra de este movimiento político. Además, imputó como máximos responsables del genocidio a cinco altos mandos retirados del Ejército Nacional. Estos cinco militares también fueron ‘marcados’ como coautores del genocidio en contra de la UP.

La investigación realizada por la JEP encontró que el genocidio contra la UP dejó por lo menos 8.924 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 personas fueron blanco de atentados, desplazamientos forzados, exilio, tortura, detención arbitraria, judicialización infundada y violencia sexual.

Sumado a esto, desde la Jurisdicción Especial para la Paz determinaron que el genocidio no solo apuntó a los militantes de la base del partido, sino también hasta los altos cargos, dejando un saldo de dos candidatos a la Presidencia, seis parlamentarios, 17 alcaldes, 165 concejales y miles de militantes base asesinados.

¿Quiénes son los militares retirados imputados por el genocidio de la UP?

Desde la JEP informaron que con el fin de implementar una política de derrota militar de la extinta guerrilla de las Farc-EP era necesario destruir el partido político de la Unión Patriótica. Dicho plan se ejecutó bajo las ordenes del mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, el brigadier general (r) Rito Alejo del Río Rojas y los tenientes coroneles (r) Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez.

Los cinco recibieron el título de coautores del genocidio y de máximos responsables de este atroz crimen. De igual forma, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad les imputó a los cinco comparecientes de la fuerza pública el crimen de genocidio (en aplicación del Artículo 101 del Código Penal colombiano), así como el crimen de guerra de homicidio y los crímenes de lesa humanidad de exterminio, deportación, traslado forzoso de la población y otros actos inhumanos.

La JEP también entregó una macabra estadística, que da fe del accionar del Ejército para exterminar a la Unión Patriótica y también muestra la atrocidad del crimen. Aseguran que “entre 1984 y el 2002 no hubo un solo mes en el que no se reportara un militante de la UP asesinado o desaparecido”.

¿Qué sigue en el proceso?

Por su parte, los cinco militares retirados imputados por el genocidio de la Unión Patriótica tienes dos caminos para actuar y deberán tomar una decisión de fondo en los siguientes 30 días hábiles: aceptar o rechazar la imputación.

Si aceptan los cargos imputados por la JEP se convocará a una audiencia pública de reconocimiento y los cinco militares retirados serán remitidos al Tribunal Especial para la Paz, en el que se les impondrá una sanción propia por los delitos cometidos e imputados.

Por su parte, si rechazan la imputación, los cinco señalados por ser responsables del genocidio de la Unión Patriótica serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. En esta instancia, de ser hallados culpables, podrían ser sentenciados con penas de hasta 20 años de prisión.