Joven de 18 años se destruyó dos dedos de la mano por manipular pólvora en Medellín

El uso de la pólvora en Medellín es incontrolable, no tiene ni edad, ni sexo, ni estrato social, ni mucho menos sectores de la ciudad en donde no se utilice. La realidad en esta temporada decembrina es que diariamente y a todas horas del día se escuchan las detonaciones de los voladores y petardos.

El estruendo es permanente desde la mal llamada “tradición” de La Alborada, cuando a las 12 de la madrugada del 1 de diciembre, se quema pólvora por todo Medellín y el Valle de Aburrá.

Aumenta el número de quemados por pólvora en Medellín en diciembre 2025

Según informó la Gobernación de Antioquia, que año a año presenta los informes diarios de las personas que llegan a los centros médicos de atención por quemaduras con pólvora, que a solo 9 días del mes de diciembre son 54 personas las que se han afectado mientras manipulaban u observaban juegos pirotécnicos.

“Entre las 2:01 de la tarde del 8 de diciembre y las 8:00 a.m. de hoy 9 de diciembre, en Antioquia se presentaron 4 casos nuevos, con los cuales la suma llega a 54 personas lesionadas con pólvora en el departamento en lo que va del mes. Durante 2024 a la misma fecha se habían presentado igual número de casos”, indicó a través de un comunicado.

En el desglose de la información, el reporte señala que un joven de 18 años se amputó dos dedos de la mano mientras detonaba un volador.

Además, en Zaragoza un menor de 14 años presentó quemadura de primer grado en las manos por manipular voladores; en Itagüí un hombre de 25 años resultó con daño ocular al ser observador y por luces de bengala; y en Girardota un hombre de 28 años terminó con laceración, contusión quemadura de segundo grado y amputación dedos de la mano por manipulación de papeletas.