Luis Pérez es citado por la JEP para rendir testimonio por operaciones militares en la comuna 13

Luis Pérez Gutiérrez es citado por La JEP para dar testimonio por operaciones militares en la comuna 13

Luis Pérez Gutiérrez, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, rendirá testimonio ante la JEP sobre las operaciones militares que se desarrollaron bajo su mandato en la Comuna 13.

A través de un auto firmado por el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez, se solicitó la comparecencia de Pérez en la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas por los hechos de crímenes cometidos por la Fuerza Pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado en Medellín.

Luis Pérez fue citado a dar testimonio ante la JEP

Luis Pérez fue alcalde de Medellín entre el 2001 y 2004, por lo que se espera que entregue su testimonio sobre lo que sucedió durante la operación Orión y otras 30 militares, que se presume tienen como consecuencia crímenes como la desaparición forzada.

El principal objetivo es lograr determinar cómo se tomó la decisión de realizar estas operaciones militares y los motivos para intervenir militarmente la Comuna 13 en varias oportunidades.

De acuerdo con Blu Radio, la diligencia judicial se realizará de manera presencial el jueves 20 de noviembre de 2025 entre las 8:30 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Además, también entregará testimonio por estos procedimientos de la fuerza pública Jorge Enrique Vélez García, exsecretario de Gobierno de Medellín entre 2001 y 2002.

También se conoció que la JEP ordenó un proyecto de memoria en La Escombrera, con el Ministerio de las Culturas, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y las organizaciones de víctimas para fortalecer el derecho a la memoria y dignificar a las mujeres y familias buscadoras de personas desaparecidas.