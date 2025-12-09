Capturan a “Los Fronterizos”, banda señalada de varios homicidios y del control de microtráfico en Bogotá y Soacha

Una investigación de diez meses ejecutada por la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación culminó con la desarticulación de una estructura señalada de operar en el occidente de Bogotá y el municipio de Soacha, Cundinamarca. La organización, identificada como “Los Fronterizos”, estaría vinculada a por lo menos once casos de homicidio y a la distribución de estupefacientes en ambas jurisdicciones.

La operación resultó en la captura de 18 personas, 10 hombres y ocho mujeres, a quienes las autoridades imputaron cargos por concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Según las autoridades, la estructura concentraba sus actividades en localidades de Bogotá como Bosa y Kennedy, asimismo de sectores de Soacha como León XIII y Compartir.

Investigación y el alcance de la estructura

Las indagaciones se apoyaron en el trabajo de tres agentes encubiertos, la interceptación de más de 50 líneas telefónicas y el análisis de testimonios. Estos elementos habrían contribuido a esclarecer, inicialmente, siete casos que dejaron once víctimas. El coronel Elver Alfonso, director de la DIJIN, indicó que se procesaron más de 2.800 horas de audio, lo que permitió establecer roles y responsabilidades dentro del grupo.

La estructura es señalada de generar rentas ilegales calculadas hasta en 180 millones de pesos colombianos a la semana. Las actividades delictivas se centraban en el tráfico local de estupefacientes y el homicidio selectivo, de acuerdo con las declaraciones del coronel de Alfonso.

Detalles de las capturas

Entre los 18 capturados figura un individuo de 39 años, identificado con el alias de ‘Pollo’, a quien las autoridades señalan como el presunto líder del grupo. También fueron detenidas una mujer de 50 años, alias ‘La Madre’, quien presuntamente administraba la venta de estupefacientes en Bosa, y ‘Chiquita Brava’, señalada de manejar la operación en Soacha. Las autoridades confirmaron que los 18 detenidos ya tienen medida de aseguramiento en centro carcelario.

La fase operativa incluyó 15 diligencias de allanamiento simultáneo que permitieron ejecutar las 18 órdenes de captura. En los procedimientos se incautaron:

Tres mil dosis de estupefacientes listas para distribución.

33 dispositivos móviles.

Arma de fuego.

Once cartuchos.

Un arma traumática.

Las autoridades precisaron que el grupo distribuía sustancias ilícitas al menudeo y a domicilio, focalizando su operación en parques y esquinas de Bosa Centro, Laureles y las comunas con presencia en Soacha. El alcade de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la captura por medio de su cuenta de X.

Más contexto sobre esto

La desarticulación de “Los Fronterizos” se da tras un operativo previo en febrero que resultó en la detención de tres miembros del grupo y la incautación de munición, armas y un chaleco antibalas. La Policía de Bogotá reportó que, en lo que va del año, han sido capturadas 6.537 personas por delitos relacionados con el tráfico de drogas en la ciudad.

Las instituciones competentes aseguran que las operaciones contra estas redes continuarán y solicitan la colaboración ciudadana a través de la línea de emergencias 123 para reportar casos.