“¿Quién odia más a Antioquia, Petro o Cepeda?“; Uribe se terció el carriel y salió a defender su región

El próximo 31 de mayo de 2026, Colombia se volverá a reunir en las urnas para definir al reemplazo de Gustavo Petro en la Casa de Nariño ; y cómo ha sido constante en hace más de dos décadas, el nombre y argumento de Álvaro Uribe Vélez se ha convertido en parte fundamental para la decisión de muchos compatriotas. Justamente el expresidente generó conversación recientemente por dar su perspectiva sobre el supuesto odio de Petro y el candidato Iván Cepeda a la región de Antioquia.

De acuerdo con la más reciente encuesta Invamer, Cepeda, -la ficha más llamativa que tiene la izquierda para mantenerse en el poder-, lidera las opciones de voto para las presidenciales, cifras basadas bajo la pregunta, "Si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted?“; premisa que arrojó como resultado: Iván Cepeda 31,9 %, Abelardo De La Espriella 18,2 %, Sergio Fajardo 8,5 %, Miguel Uribe Londoño 4,2 % y Claudia López 4,1 %.

Este tipo de sondeos le ha permitido a figuras como Uribe Vélez, moldear de una manera distinta su discurso, en procura de que una opción de centro-derecha como él vuelva a dirigir el país. Muestra de esto fue las palabras que utilizó para invitar a los antioqueños a pensar muy bien por quién van a votar, basado en un discurso en el que plantea un presunto odio de Cepeda y Petro por este territorio.

“¿Quién nos odia más a los antioqueños, Petro o Cepeda? Cepeda ha dicho que su plataforma es profundizar las reformas de Petro; entonces Petro lleva la salud por el despeñadero y Cepeda la va a llevar a la muerte total. (...) Cepeda habla de austeridad y hay 11 embajadas, 24 consulados y 111.000 cargos adicionales entre contratos y nómina (Gobierno Petro), ¿cuál austeridad?“, afirmó el hombre al que muchos aún consideran como ’El gran colombiano’.

“Dejaron a los sectores populares de Colombia sin vivienda; aquí solo pueden construir vivienda los ‘riquitos’; que Cepeda los acabará. Petro dejó al país sin programas de vivienda social, Cepeda lo dejará sin nada de vivienda. (...) Petro odia a Antioquia y a los supuestos amigos no le ha ayudado. Petro por lo menos a veces se ríe, a veces espabila, tiene momentos simpáticos; Cepeda tiene una cara fija, macilenta, un odio reconcentrado; él define al enemigo y le envía de su alma, si la tiene, un láser de destrucción al hígado”, añadió.