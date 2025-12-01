Encuesta Invamer: Estos son los tres candidatos que ocupan los primeros lugares para los colombianos

A seis meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se realizará el 31 de mayo de 2026, se presentaron los resultados de la última Encuesta Invamer, Colombia opina, que realiza la encuestadora para Noticias Caracol y Blu Radio. Estos resultados se dan a unos días para que se conozcan las listas al Congreso, de las elecciones que se realizarán en marzo.

La aplicación de la nueva ley sobre la encuesta implicó triplicar la muestra, triplicar los costos y perder detalles, según Martín Orozco, gerente de Invamer.

¿Cuáles son los candidatos que tienen más posibilidades en las próximas elecciones presidenciales?

Según la ley el máximo margen de error que permite presentar la encuesta es solo del 3 % sobre una muestra de 3800 encuestas.

La ficha técnica indica que se realizó en 148 municipios, margen de error de 1,81 %, nivel de confianza de 95,0 %, se realizó entre el 15 y el 27 de noviembre.

La pregunta fue: “Si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted?"

Los resultados sorprenden en los cinco primero lugares aparecen: Iván Cepeda 31,9 %, Abelardo De La Espriella 18,2 %, Sergio Fajardo 8,5 %, Miguel Uribe Londoño 4,2 % y Claudia López 4,1 %.

Entre el sexto y décimo lugar está: Vicky Dávila con 3,7 %, Juan Carlos Pinzón con 2,9 %, Germán Vargas con 2, 1% y Santiago Botero con 1,8 % y Juan Manuel Galán con 1,6 %.

En este resultado también llama la atención que Enrique Peñalosa, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia tienen el mismo porcentaje: 1,1 % de intención de voto.